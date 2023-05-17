Не заряжайте на 100% и не ставьте на колени: что сделать, чтобы ноутбук служил годами

Эксперт дал несколько рекомендаций пользователям, как самостоятельно можно "починить" ноутбуки.

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Специалист по ремонту ноутбуков и компьютеров, Кевин Чаррон, рассказал, как сделать так, чтобы лептоп служил вам не 3-5 лет, а намного дольше, пишет dailymail.co.uk.

Кевин является сотрудником французской компании Back Market и специализируется на ремонте мобильной техники. он говорит, что если вы заметили, что ваше устройство начало тормозить, а батарея — быстро разряжаться, то стоит перенастроить машину и изменить некоторые свои привычки. При этом, не обязательно менять аккумулятор.

Первое, что стоит сделать, — не оставлять ноутбук постоянно подключенным к сети с тем, чтобы батарея была заряжена на 100%. Это приводит к быстрой разрядке батареи. Также не стоит допускать того, чтобы аккумулятор часто разряжался полностью.

"Чтобы продлить срок службы батареи, попробуйте отключить ноутбук от сети и дать ему разрядиться примерно до 20% не реже одного раза в месяц. Лучше всего зарядить аккумулятор до 20–80% и держать его на этом уровне", — прокомментировал он.

Второе — можно оптимизировать работу аккумулятора. В MacBook под управлением macOS есть настройка оптимизации батареи, активировав ее можно сделать так, чтобы батарея никогда не заряжалась выше 80%, даже когда устройство подключено к электросети.

Чтобы активировать оптимизацию батареи, нажмите "Системные настройки" на "Состояние батареи" и выберите "Оптимизированная зарядка батареи".

Ноутбуки с ОС Windows не имеют подобной настройки, но выход все равно имеется. Пользователь может разрешить Windows автоматически изменять некоторые параметры питания, чтобы продлить срок службы батареи.

Нажмите "Пуск" — "Параметры" — "Система" — "Устранение неполадок" — "Другие средства устранения неполадок", затем выберите "Выполнить" рядом с "Питание".

Третье — не нужно ставить ноутбуки на мягкие поверхности (включая колени), так как это плохо сказывается на времени автономной работы, независимо от того, используете ли вы устройство Mac или Windows.

"Мягкие поверхности, такие как одеяла, подушки могут помешать нормальной работе вентилятора ноутбука, закрыв вентиляционные отверстия. Это приводит к быстрому перегреву ноута. А когда ноутбук перегревается, чувствительные компоненты могут получить необратимые повреждения, что влияет на общий срок службы устройства", — сказал специалист.

По возможности ставьте лэптоп на чистую и плоскую поверхность, чтобы увеличить срок его службы. Нужно ноутбук чистить от пыли. В магазинах есть специальные девайсы для этого.

Четвертое: не пренебрегайте своевременным обновлением программного обеспечения, так как установка новейшего ПО продлит срок службы устройства.

"Новое/обновленное ПО повысит производительность устройства и приложений", — подчеркнул спикер.

Чтобы обновить систему Apple: найдите значок яблока в левом верхнем углу экрана и перейдите в "Системные настройки". Найдите и щелкните значок "Обновление ПО". Это приведет к поиску доступных обновлений программного обеспечения и даст вам возможность установить новое ПО, если оно доступно.

Чтобы обновить систему Windows: выберите значок "Пуск" и нажмите "Настройки" на "Центр обновления Windows". Нажмите "Проверить наличие обновлений".

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