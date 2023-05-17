Не заряджайте на 100% та не ставте на коліна: що зробити, щоб ноутбук працював роками

Експерт дав кілька рекомендацій користувачам про те, як можна самотужки "полагодити" ноутбуки.

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Фахівець із ремонту ноутбуків та комп'ютерів, Кевін Чаррон, розповів, як зробити, щоб лептоп служив вам не 3-5 років, а набагато довше, пише dailymail.co.uk.

Кевін є співробітником французької компанії Back Market та спеціалізується на ремонті мобільної техніки. Він каже, що якщо ви помітили, що ваш пристрій почав гальмувати, а батарея швидко розряджатися, то варто переналаштувати машину і змінити деякі свої звички. А от міняти акумулятор не обов'язково.

Перше, що варто зробити, — не залишати ноутбук постійно підключеним до мережі для того, щоб батарея була заряджена на 100%. Це призводить до швидкого розряджання батареї. Також не варто допускати, щоб акумулятор часто розряджався повністю.

"Щоб подовжити термін служби батареї, спробуйте відключити ноутбук від мережі та дати йому розрядитися приблизно до 20% не рідше, ніж раз на місяць. Найкраще зарядити акумулятор до 20-80% і тримати його на цьому рівні", — прокоментував він.

Друге — можна оптимізувати роботу акумулятора. У MacBook із ОС macOS є функція оптимізація батареї, активувавши її можна зробити так, щоб батарея ніколи не заряджалася вище 80%, навіть коли пристрій підключено до електромережі.

Щоб активувати оптимізацію батареї, натисніть "Системні налаштування" на "Стан батареї" та оберіть "Оптимізована зарядка батареї".

Ноутбуки з ОС Windows не мають подібного налаштування, але вихід все одно є. Користувач може дозволити Windows автоматично змінювати деякі параметри живлення, щоб продовжити термін служби батареї.

Натисніть "Пуск" — "Параметри" — "Система" — "Усунення несправностей" — "Інші засоби усунення несправностей", а потім виберіть "Виконати" поруч із "Живлення".

Третє — не потрібно ставити ноутбуки на м'які поверхні (включаючи коліна), оскільки це негативно позначається на якості автономної роботи, незалежно від того, чи ви використовуєте пристрій Mac, чи Windows.

"М'які поверхні, такі як ковдри, подушки можуть завадити нормальній роботі вентилятора ноутбука, закривши вентиляційні отвори. Це призводить до швидкого перегріву ноуту. А коли ноутбук перегрівається, чутливі компоненти можуть отримати незворотні пошкодження, що впливає на загальний термін служби пристрою", — сказав спеціаліст.

Краще ставте лептоп на чисту та пласку поверхню, щоб збільшити термін його служби. Треба ноутбук чистити від пилу. У магазинах є спеціальні аксесуари для цього.

Четверте: не забудьте про своєчасне оновлення програмного забезпечення, оскільки інсталяція нового ПЗ продовжить термін служби пристрою.

"Нове/оновлене ПЗ підвищить продуктивність пристрою та додатків", — підкреслив спікер.

Щоб оновити систему Apple: знайдіть значок яблука у верхньому лівому куті екрана і перейдіть до "Системні налаштування". Знайдіть та клікніть на "Оновлення програмного забезпечення". Це приведе до пошуку доступних оновлень і дасть вам можливість встановити нове ПЗ, якщо воно доступне.

Щоб оновити Windows: виберіть піктограму "Пуск" і натисніть "Параметри" — "Центр оновлення Windows". Натисніть "Перевірити наявність оновлень".

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