"Показательно эффективная ПВО": ВСУ ночью сбили 20 Shahed и редкий дрон "Мерлин-ВР"

Иранские БПЛА, используемые Россией, оказались бесполезны против современной эшелонированной системы противовоздушной обороны, которую удалось создать в Украине.

В ночь на 20 мая защитники Украины сбили 20 ударных дронов Shahed и разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР". Об этом утром сообщила пресс-служба Воздушных сил.

Ночью, после полуночи, российские войска запустили с севера 18-ть иранских ударных дронов Shahed-131 и Shahed-136, нацелив их на объекты в Киевской области. Подразделениям воздушного командования "Центр" удалось своевременно уничтожить летательные аппараты средствами противовоздушной обороны.

Вечером 19 мая ВСУ уничтожили два дрона типа Shahed на восточном направлении, а также уничтожили российский БПЛА "Мерлин-ВР" на юге Украины. Всего за 19-20 мая самолеты украинской тактической авиации совершила уже до 30 вылетов для прикрытия и огневого поражения противника.

"Нормально в Киеве этой ночью "поприземляли" "Шахедов". Это в очередной раз демонстрирует то, что выкидыш сумрачного иранского "гения" годен только в случае отсутствия у страны, которую они атакуют, современной эшелонированной ПВО. В Киеве же создана показательно эффективная ПВО", — прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что касается "Мерлин-ВР", то это экспериментальный беспилотник российского производства, впервые представленный в сентябре 2021 года. Россияне не сообщали об испытаниях, серийном производстве или принятии такого БПЛА на вооружение, однако в июне 2022 года ВСУ сбили первый такой аппарат на территории Украины.

В Киевской городской военной администрации отчитались о массированной атаке Shahed по столице. Системе ПВО удалось перехватить все дроны, запущенные Россией, однако упавшие обломки повредили здания, транспорт, и дорожное покрытие в некоторых районах.