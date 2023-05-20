Дрон с камерой обнаружили в центре Москвы, вызвали взрывотехников — росСМИ

На фотографиях очевидцев запечатлен FPV-квадрокоптер Avata, который разгоняется до 100 км/ч.

На территории Академии водного транспорта в центре Москвы обнаружили беспилотник. Подробности сообщило российское медиа Baza.

По данным СМИ, 20 мая охранник проводил утренний обход территории учебного заведения, расположенного на Новоданиловской набережной, и заметил дрон, оснащенный камерой. Он вызвал полицию, кроме того на место происшествия выехали взрывотехники.

Судя по фотографии, у Академии приземлился гражданский FPV-дрон Avata производства китайской компании Dajiang Innovation Technology (DJI). Он обладает небольшими размерами, буквально помещается на ладони, оснащен 4К-камерой, защитой винтов и управляется при помощи очков виртуальной реальности. Максимальная дальность полета DJI Avata составляет 10 км, скорость — до 100 км/ч, но маленькие габариты не позволяют ему поднимать гранаты или достаточно количество взрывчатки, чтобы нанести существенный ущерб.

Квадрокоптер, найденный на территории Академии водного транспорта в Москве Фото: Baza

Неизвестно, кто запустил и "потерял" беспилотник на территории Академии водного транспорта. Стоит отметить, что с 3 мая в Москве запретили запускать любые беспилотники, исключение составляют лишь БПЛА, используемые по решению столичных властей. По словам мэра Сергея Собянина, летательные аппараты могут помешать работе правоохранительных органов.

Такое решение приняли после того, как два дрона атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Сообщается, что БПЛА нацелились на резиденцию президента РФ Владимира Путина, но он в этот момент находился в Ново-Огарево.