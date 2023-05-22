Бюрократия в Пентагоне мешает Кремниевой долине помочь Украине победить, — NYT

Чиновники Пентагона признают, что Министерству обороны нужны годы планирования и решения Конгресса по финансированию. Стартапы рискуют исчерпают свои денежные запасы, ожидая вердиктов по государственным контрактам.

Американские стартапы, которые проходят испытания во время войны в Украине, сталкиваются с серьезным вызовом бюрократии Пентагона, занимающаяся военными закупками и не желающая идти на любой риск. Об этом пишет The New York Times 21 мая.

Но несмотря на то, что военные предоставляют небольшие гранты и краткосрочные контракты многим стартапам, срок действия этих соглашений часто заканчивается слишком быстро и недостаточно велик, чтобы молодые компании могли выплачивать свои зарплаты или развиваться так быстро, как ожидают инвесторы венчурного капитала. Несколько из них были вынуждены уволить людей, задерживая развитие новых технологий и средств ведения войны.

В то время как Соединенные Штаты стремятся сохранить свое преимущество в национальной безопасности над Китаем, Россией и другими соперниками, лидеры Пентагона только сейчас начинают выяснять, как использовать достижения Кремниевой долины в военно-промышленной сфере.

"Такие изменения не всегда происходят так гладко или быстро, как мне бы хотелось", – признал министр обороны Ллойд Дж. Остин III во время выступления в декабре.

Нынешние и бывшие чиновники Пентагона признают, что Министерству обороны все еще часто нужны годы планирования и решения Конгресса по финансированию.

"Иногда у нас слишком много бюрократии — слишком много проверяющих шашек", — сказала в прошлом месяце Дебора Ли Джеймс, бывший министр ВВС США.

Что говорят разработчики технологий

Руководители отрасли называют свою ситуацию "Долиной смерти", где медленные темпы государственных контрактов могут привести к тому, что они исчерпают свое финансирование, пока ожидают решений.

"Малые компании не могут просто сидеть и ничего не делать два-три года, пока наш контракт не вступит в действие", — сказала Хайди Шю, заместитель министра обороны по вопросам исследований и инженерии.

Война в Украине ведется в основном оружием 20-го века

Уильям А. Лаплант, заместитель министра обороны по вопросам приобретения и поддержки, высмеял некоторые утверждения о том, насколько важны американские технологии для Украины, сказав военным подрядчикам в прошлом году, что "каким бы ни был ваш любимый гаджет, это жесткое производство действительно серьезное оружие, и это главное".

Он добавил, что борьба против России в Украине сейчас не ведется "Кремниевой долиной", хотя она попытается приписать себе это".

Но в интервью он сказал, что соглашается, что коммерческие технологии существенно изменили поле боя, в частности, коммерческие спутниковые инструменты, которые предоставили Украине гораздо больший потенциал наблюдения.

Для Пентагона задача выбора среди развивающихся компаний усложняется тенденцией некоторых стартапов преувеличивать мощность своих технологий и различными подходами компаний к удовлетворению военных потребностей.

С первых месяцев войны Starlink от SpaceX, спутниковый интернет-сервис, основанный Илоном Маском, играл решающую роль для украинских войск на передовой. Но небольшие беспилотные летательные аппараты и более плотный набор спутников помогают обеспечить потенциал для всеобъемлющего наблюдения, позволяя Украине постоянно выявлять и отслеживать угрозы и цели.

21 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина получит несколько десятков истребителей F-16. По его словам, самолеты "никто не будет передавать поштучно".

19 мая Соединенные Штаты ввели новые экспортные ограничения против России — под запрет попали более 1200 промышленных изделий.