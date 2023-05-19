США ввели новые санкции против РФ: в списке – компании из Армении и Киргизии

Под экспортные ограничения попал ряд промышленных и связанных с ВПК компаний. Им придется оформлять лицензии на экспорт, реэкспорт и передачу в пределах России и Беларуси.

Related video

Соединенные Штаты ввели новые экспортные ограничения против России — под запрет попали более 1200 промышленных изделий. Об этом говорится в заявлении американского Министерства торговли от 19 мая.

Судя по данным, список пополнят 1224 товара — инструменты, электроприборы, фотобумага и прочие бумажные изделия, краски, ткани, лодки, пассажирский транспорт и оборудование для пищевой промышленности.

Для данной продукции нужно оформлять лицензии на экспорт, реэкспорт и передачу в пределах России и Беларуси.

Санкции затронут следующие предприятия: "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", "Стрела", компания "Роствертол", ПАО "Пролетарский завод", НПК "Техмаш", "Мотовилихинские заводы", Ульяновский механический завод, Ульяновский патронный завод, ПАО "Курганмашзавод", завод "Промтехнология", Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод и "Урал".

Список Минторга США пополнили и связанные с ВПК РФ компании — "Военно-промышленная компания", ПО "Тулмашзавод", Заволжский завод гусеничных тягачей, АО "Завод Элекон", "Водтрансприбор", Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

Под ограничения попали научно-исследовательские и промышленные институты России — "Электроприбор", "Радиосвязь", НПО "Орион", "Импульс", Ижевский электромеханический завод "Купол", Пермский машиностроительный завод, АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", а также предприятие Роскосмоса "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева.

Экспортные ограничения затронули сектор глубоководной нефтедобычи России на арктическом шельфе.

В списке оказались две иностранные компании — "Медисар" из Армении, импортер промышленной и лабораторной химии, и киргизская Tro.Ya — поставщик электронного оборудования и компонентов.

Напомним, что 19 мая стало известно о договоренностях "Большой семерки" запретить импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. Ограничения явно уменьшают военную мощь Москвы, уверен премьер Британии Риши Сунак.

Австралия 19 мая определилась с новым пакетом санкций против России. В него включили корпорацию "Роснефть" и дочерние предприятия "Росатома".