США ввели нові санкції проти РФ: у списку – компанії з Вірменії та Киргизії

Під експортні обмеження потрапила низка промислових та пов'язаних з ВПК компаній. Їм доведеться оформлювати ліцензії на експорт, реекспорт та передачу в межах Росії та Білорусі.

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Сполучені Штати запровадили нові експортні обмеження проти Росії — під заборону потрапили понад 1200 промислових виробів. Про це йдеться у заяві американського Міністерства торгівлі від 19 травня.

Судячи з даних, список поповнять 1224 товари — інструменти, електроприлади, фотопапір та інші паперові вироби, фарби, тканини, човни, пасажирський транспорт та обладнання для харчової промисловості.

Для цієї продукції необхідно оформляти ліцензії експорту, реекспорт і передачу не більше Росії та Білорусі.

Санкції торкнуться наступних підприємств: "Прима", НВО "Іжевські безпілотні системи", "Стріла", компанія "Роствертол", ПАТ "Пролетарський завод", НВК "Техмаш", "Мотовіліхінські заводи", Ульянівський механічний завод, Ульянівський патронний завод, ПАТ "Курганмашзавод", завод "Промтехнологія", Улан-Уденський авіаційний завод, Брянський автомобільний завод та "Урал".

Список Мінторгу США поповнили й пов'язані з ВПК РФ компанії — "Військово-промислова компанія", ПТ "Тулмашзавод", Заволзький завод гусеничних тягачів, АТ "Завод Елекон", "Водтрансприлад", Зеленодольський завод імені А. М. Горького.

Під обмеження потрапили науково-дослідні та промислові інститути Росії — "Електроприлад", "Радіозв'язок", НВО "Оріон", "Імпульс", Іжевський електромеханічний завод "Купол", Пермський машинобудівний завод, АТ "Нижньогородський завод 70-річчя Перемоги", а також підприємство Роскосмосу "Інформаційні супутникові системи" імені Решетнєва.

Експортні обмеження торкнулися сектору глибоководного нафтовидобутку Росії на арктичному шельфі.

У списку опинилися дві іноземні компанії — "Медісар" з Вірменії, імпортер промислової та лабораторної хімії, та киргизька Tro.Ya — постачальник електронного обладнання та компонентів.

Нагадаємо, що 19 травня стало відомо про домовленості "Великої сімки" заборонити імпорт алмазів, міді, алюмінію та нікелю з РФ. Обмеження явно зменшують військову міць Москви, упевнений прем'єр Британії Ріші Сунак.

Австралія 19 травня визначилася з новим пакетом санкцій проти Росії. До нього включили корпорацію "Роснафта" та дочірні підприємства "Росатому".