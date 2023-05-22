Украинцы создали робота из трактора и запчастей танка: как он работает (видео)

Машину для разминирования тестируют в Балаклее. Это совместный проект саперов, военных и ученых из Харькова.

На Харьковщине сапер и инженеры местных ВУЗов создали необычный трактор, который с помощью запчастей от танка и пульта управления занимается разминированием территорий, сообщает Суспільне Новини. Машина двигается без водителя, поэтому это помогает быстрее очищать территорию от мин, а также сохранять жизнь саперов.

Сначала ее решили протестовать в селе Новая Гусаровка, которая была оккупирована российскими военными более полугода. Машина, в которой соединили трактор харьковского производства и оборудования из танка, работает в селе несколько дней — за это время собрали 33 противопехотные мины.

С помощью дистанционного пульта можно управлять роботом-сапером Фото: Соцсети

На сборку необычного трактора-сапера ушло всего полтора месяца, говорят конструкторы, и она дешевле иностранных образцов. По их словам именно противопехотные мины составляют 99% всех опасных объектов, которые оставили после себя российские оккупанты. Машина зарубежного образца стоит $1,3 млн, а этот автомобиль будет стоить в 10 раз дешевле, заявляют разработчики.

По словам директора департамента гражданской защиты, в Харьковской области работает семь единиц техники для механического разминирования, но этого недостаточно, так что конструкторам предстоит нелегкий труд по созданию как можно большего количества подобных роботов-саперов.

Как работает трактор-сапер

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