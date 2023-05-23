Разорвало на куски: дрон ВСУ уничтожил танк Т-80БВМ под Угледаром (видео)

Метким броском гранаты стоимостью $10 оператор лишил оккупантов боевой машины за $4 млн.

Украинские военные с помощью ударного беспилотника взорвали российский танк неподалеку от Угледара в Донецкой области. Видеозапись атаки опубликовали в Twitter аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Оккупанты оставили танк с надписью "V" на борту у лесополосы под Угледаром, вероятно, поврежденный, а защитники Украины решили наверняка уничтожить боевую технику противника. Оператор направил к Т-80БВМ квадрокоптер и сбросил самодельный боеприпас прямо в открытый люк на башне.

"Это привело к катастрофической детонации боекомплекта на борту", — отметили аналитики в посте.

После взрыва внутри танка начался пожар, а вскоре произошел взрыв, который разбросал части машины в разные стороны — теперь он точно не подлежит ремонту и восстановлению. Телеграм-канал "KARYMAT | Война" обратил внимание, что украинские войска с помощью гранаты за $10 уничтожили российский танк стоимостью около $4 млн.

Т-80БВМ — это модификация танка Т-80БВ, которую в России производят с 2019 года. Главным изменением стал двигатель ГТД-1000Т мощностью 1250 лошадиных сил, который разгоняется машину до 80 км/ч и обладает запасом хода в 500 км. Длина этого танка составляет 7 м в длину (9,56 м, учитывая пушку), 3,84 м в ширину и 2,22 м в высоту. Россияне устанавливают на Т-80БВМ динамическую защиту "Реликт" и новый прицел "Сосна-У". По данным аналитиков Oryx, с начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось захватить или уничтожить 77 таких танков.

Ранее писали, как дрон ВСУ атаковал танк Т-72Б3 ВС РФ прямо на ходу. Боевая машина оккупантов ехала по населенному пункту с решеткой-"мангалом" на башне, но она не смогла защитить от удара беспилотника-камикадзе.

Сообщали также, как украинские дроны уничтожили сразу три российских танка: Т-72А, Т-72Б и Т-80БВ. Подразделение "Очі відплати" 59-й отдельной мотопехотной бригады заметило скопление вражеской техники в 10 км от Донецка.