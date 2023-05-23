Хотел спрятать от жены $500 тыс.: мужчина пытался скрыть доходы, чтобы не делиться

По словам адвокатов и частных детективов, от 20% до 50% их дел по разводам связаны с укрывательством денег друг от друга.

Адвокаты и консультанты по разводам все чаще сталкиваются со случаями, когда один из супругов вложил деньги в криптовалюту с намерением не делить их с партнером, пишет Bussines Insider. Дело в том, что криптовалюту не просто отследить, если человек знает определенные уловки, но тогда в игру вступают криптодетективы, которые для суда находят спрятанные деньги.

И это не удивительно, ведь по статистике каждый пятый американец инвестировал, торговал или использовал криптовалюту, причем мужчины в возрасте от 18 до 49 лет составляют наибольшую долю среди всех демографических групп.

Пример одного из подобных разводов

Как сообщила в интервью CNBC одна из женщин, ее муж зарабатывал $3 млн в год, но при разводе оказалось, что у него почти нет никаких денежных активов. Это, конечно, выглядело подозрительно и она наняла криптодетектива, который обнаружил, что на секретном электронном кошельке мужа находится как минимум 12 биткоинов, которые на момент развода пары стоили $500 тыс. Конечно, суд разобрался с ситуацией и поделил криптовалюту между супругами.

Такой способ скрыть деньги шокировал героиню, но не адвоката, который ей помогал. Специалист заявил, что сегодня – это популярный способ скрыть свои деньги при разводе, чтобы не делиться. "Если у вас есть супруг, который очень разбирается в технологиях, а другой нет, скрыть эти активы может быть довольно легко", — сказала CNBC адвокат по разводам Келли Беррис. "Главная проблема с криптовалютой в том, что она не регулируется каким-либо централизованным банком, поэтому обычно вы не можете вызвать кого-то в суд и получить документы и информацию, связанные с чьими-то криптовалютными активами", — добавила адвокат.

При это некоторые штаты уже включили криптовалюту в стандартный запрос на предоставление документов при разводе. Адвокат по семейным и брачным делам Ким Наттер сказала, что она впервые погрузилась в криптовалюту в 2015 году, но штат Флорида, где базируется ее практика, только недавно включил "криптовалюту" в список активов семейной пары, потому что подобные инвестиции очень популярны.

Как прячут криптовалюту

Для этого хитрые супруги используют различные методы и уловки. Например, переводят деньги на кошельки третьих лиц, таких как друзья, родственники или фиктивные компании. Так же они создают огромное количество кошельков, по которым, словно белочка с орешками, распределяют по ним небольшие суммы. Таким образом транзакции сложнее отследить.

В дело идут и более изощренные технические уловки. Например, так называемые "миксеры" — сервисы, которые перемешивают транзакции разных пользователей для сокрытия источника и получателя криптовалюты. Все чаще хитрецы стараются использовать более приватные криптоденьги, такие, как Monero или Zcash, которые используют дополнительные слои шифрования для скрытия данных о транзакциях.

Как работают криптодетективы

На каждое действие есть противодействие и в США все популярнее становится профессия криптодетектива. Этот человек по запросу клиента начинает вести расследование транзакций по криптовалютам одного из участников развода.

Для этого специалисты используют различные инструменты и методы для анализа публичных данных о транзакциях в блокчейне — распределенном реестре, который хранит информацию о всех операциях с криптовалютой.

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