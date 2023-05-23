ChatGPT помнит все: как удалить историю чата и спастись от "слива" данных

Нейросеть от OpenAI запоминает разговоры с пользователями и может использовать их в общении с другими. Это уже привело к нескольким скандалам, связанным с ложными обвинениями.

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI может собирать личные данные, что тревожит многих исследователей и политиков. Издание Wired раскрыло, как пользователю удалить информацию о себе и не допустить утечки.

ChatGPT собирает данные пользователей: чем это опасно

ChatGPT генерируют текстовые ответы, используя обширную базу данных, и OpenAI не раскрывает, каких именно. Никто за пределами компании точно не знает, какую часть Интернета (включая личную информацию людей) искусственный интеллект перенял в процессе обучения. Сами разработчики утверждают, что пользовались тремя источниками: открытыми данными из Интернета, данными, полученными по лицензии, а также информацией, указанной пользователями в чате.

За последние полгода популярность ChatGPT очень выросла, а вместе с ней и риски для безопасности. Когда люди экспериментировали с чат-ботом, задавая ему вопросы о своей жизни и друзьях, всплыли очевидные проблемы — ИИ предоставил фальшивые газетные статьи, содержащие ложные заявления о конкретных персонах. Например, ChatGPT назвал мэра округа Хепберн в Австралии Брайана Худа виновным в получении взятки, а профессору права приписал скандал с сексуальными домогательствами.

OpenAI предупреждает, что ChatGPT может предоставлять неточную информацию, как оказалось, это затрагивает работу и хобби. Регуляторы по всему миру изучают проблемы, связанные с тем, как OpenAI собирает данные, которые он использует для обучения нейросетей, и как предоставляет информацию о реальных людях. Италия временно запретила ChatGPT в стране, ее примеру вскоре может последовать Канада.

Как защититься от утечки данных через ChatGPT

После нескольких скандалов OpenAI предложила инструменты и процессы для защиты информации. В частности, компания представила форму запроса на удаление личных данных для пользователей из Европы и Японии. Впрочем, это касается только тех сведений, которые ChatGPT предоставляет пользователям, а не полученных для обучения.

Чтобы удалить данные, нужно открыть форму, указать в сервисе имя, электронную почту, страну, лицо, от чьего имени подается заявление, являетесь ли вы публичной личностью, например, артистом. Затем OpenAI потребует указать, какие именно данные были раскрыты другим, и предоставить какое-либо доказательство — подойдут скриншоты. Напоследок компания попросит подтвердить правильность данных, и что пользователь понимает: OpenAI не всегда может удалять информацию. Разработчики пообещали балансировать между "конфиденциальностью и свободой слова" при принятии решений.

Стоит учитывать, что ChatGPT может запомнить все беседы с пользователями, а затем использовать их для ответов на вопросы другим людям. Чтобы предотвратить "утечку", можно удалить историю чата.

Инструкция, как удалить историю ChatGPT:

открыть ChatGPT;

нажать на профиль пользователя в левом нижнем углу экрана;

выбрать "Настройки", а затем "Управление данными";

отключить функцию истории чатов и обучение.

Ползунок для отключения истории разговоров ChatGPT Фото: Скриншот

После этого все, что человек пишет о себе ChatGPT, например, информация о личной жизни и работе, не должно появляться в будущих итерациях больших языковых моделей OpenAI. Как уверяет компания, при отключении истории чата разговоры с ИИ будет храниться в течение 30 дней "для отслеживания злоупотреблений", а затем удалятся.

В феврале сервис ChatGPT заработал в Украине и абсолютно бесплатно. Он был недоступен для украинцев почти три месяца после официального релиза.

Недавно стало известно, что OpenAI создает новый ИИ с открытым исходным кодом. В будущем пользователи смогут изменять ее по своему усмотрению.