Беспилотники забросали Белгород бомбами, взорваны автомобили, — росСМИ (фото, видео)

Взрывчатка упала на проезжую часть рядом с заправкой и вокзалом, а еще один удар БПЛА нанесли по административным зданиям в поселке Борисовка.

В ночь на 24 мая беспилотники атаковали Белгородскую область взрывными устройствами. Об этом сообщает местный губернатор Вячеслав Гладков и российские медиа.

Как написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, около полуночи дрон сбросил на дорогу взрывное устройство, которое детонировало и повредило легковой автомобиль. Предварительно, ни один человек не пострадал, разбираться с ситуацией приехали взрывотехники и правоохранители. Позже система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом, но не уточняется, тот самый или другой.

Как уточняет медиа SHOT, взрыв произошел в центре города — на улице Белгородского полка, неподалеку от железнодорожного вокзала, по данным Mash — в ста метрах от АЗС. Местные жители сообщили, что слышали громкий хлопок, после которого над городом поднялся большой столб дыма. Baza со ссылкой на горожан собщает, что одна из "бомб", сброшенных дроном, не взорвалась.

Mash пишет, что 24 мая в четыре часа утра неизвестный беспилотник сбросил два взрывных устройства на Центр молодежных инициатив в поселке Борисовка Белгородской области. Взрыв повредил фасад здания и три автомобиля, припаркованных рядом, кроме того выбило стекла в здании Пенсионного фонда и отдела судебных приставов.

21 мая появилась информация, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) провели рейд в Белгородской области и продвинулись на 10 км вглубь России. Россияне же сообщили о столкновениях армии с диверсионно-разведывательными группами.

22 мая сообщали, что на территорию РФ вошли российские добровольцы из легиона "Свобода России". Они заявили о желании создать в демилитаризированную зону в Белгородской области.