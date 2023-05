Офис чат-бота ChatGPT откроют рядом с Украиной: что известно на данный момент

В OpenAI думают над тем, чтобы перенести часть разработки над ИИ в Польшу, говорит Сэм Альтман.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что одной из целей его текущего тура по европейским городам является поиск подходящего места для нового офиса, пишет Bloomberg.

"Польша была бы интересным вариантом", — сказал Альтман в интервью журналистам, отвечая на вопрос о европейских офисах. "Мы хотим сделать исследовательский и инженерный офис в Европе, а не регуляторный. Это часть целей этой европейской поездки".

Главный фактор при выборе местоположения нового офиса — это "плотность талантов", сказал Альтман во время своего посещения Варшавского университета и Национального центра научных исследований и разработок. По его словам Польша является одним из лидеров в IT-отрасли, на ее территории расположены крупные инженерные центры Alphabet Inc., JP Morgan Chase & Co. и Visa Inc., а также разработчик CD Projekt SA, создатель игр The Witcher и Cyberpunk 2077.

Генеральный директор OpenAI сказал, что уже беседовал с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким на эту тему во время своей поездки.

Касаясь финансовых вопросов ChatGPT Pro (платной версии чат-бота) Альтман отметил, что интеграция приложения чат-бота в iOS привела к "заметному росту" числа платных подписчиков на услуги его нейросети.

