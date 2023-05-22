ИИ будут использовать для слежки на Олимпийских играх 2024 года: что известно

Правозащитники опасаются, что это станет нормой и в будущем и слежка распространится на "неугодных властям".

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Высший конституционный суд Франции одобрил использование искусственного интеллекта на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает The Guardian. Ранее Фокус писал о планах полиции отслеживать активность толпы с помощью алгоритмов нейросетей для выявления назревающих конфликтов среди болельщиков. ИИ так же поможет отслеживать передвижения людей и выявлять потенциальные угрозы.

Решение конституционного суда вызвало критику со стороны защитников неприкосновенности частной жизни, которые утверждают, что эта технология может быть использована для нарушения неприкосновенности частной жизни людей или групп эмигрантов. Хотя стоит отметить, что суд также наложил некоторые ограничения на использование технологии. Например, систему нельзя будет использовать для отслеживания политической деятельности людей или их религиозных убеждений.

Почему использование ИИ на Олимпиаде — важно

Разрешение на использование ИИ-наблюдения на Олимпийских играх является первым случаем, когда на крупном спортивном мероприятии будет использоваться технология в таких больших масштабах. Это решение, вероятно, окажет большое влияние на то, как в будущем будет осуществляться наблюдение за общественными местами.

Закон будет действовать до марта 2025 года. Это сделает Францию первой страной в ЕС, которая разрешит использование наблюдения с помощью искусственного интеллекта, несмотря на сильное противодействие со стороны 38 правозащитных групп, которые охарактеризовали инициативу правоохранителей как "опасный прецедент для других европейских стран".

В открытом письме группы, включая Amnesty International, Human Rights Watch и Big Brother Watch, заявили, что предложения представляют собой "серьезную угрозу гражданским свободам и демократическим принципам". Они также выразили опасение, что камеры ненароком смогут зафиксировать движения, такие как "позы тела, походка, жесты", которые могут быть использованы для идентификации личности и будет "угрожать самой сути права на конфиденциальность и защиту данных".

Правозащитники возмущены решением Конституционного суда Фото: Getty Images

Как будет работать система ИИ-наблюдения

Система наблюдения будет состоять из сети камер, подключенных к центральному серверу. Камеры оснастят специальным программным обеспечением для распознавания лиц, которое может идентифицировать людей в режиме реального времени. Программное обеспечение также может отслеживать перемещения людей и выявлять потенциальные угрозы.

На центральном сервере хранятся все данные, собранные камерами. Эти данные включают изображения лиц людей, их движения и так далее. Данные будут храниться в течение определенного периода времени, который не был раскрыт французским правительством.

Система наблюдения с использованием искусственного интеллекта будет использоваться для мониторинга общественных мест вокруг олимпийских объектов. Сюда входят стадионы, транспортные узлы и туристические достопримечательности. Система также будет использоваться для наблюдения за Олимпийской деревней, где будут проживать спортсмены и другие участники соревнований.

Как этот закон может рассорить Францию и ЕС

Решение Франции, поддержанное Конституционным судом может привести к острому спору по поводу окончательной формы предложенного ЕС акта об искусственном интеллекте. Комитет евродепутатов, рассматривающий законодательство, проголосовал за поддержку группы из 12 поправок на прошлой неделе, включая полный запрет на распознавание лиц в режиме реального времени.

Полный Европейский парламент должен проголосовать по поправкам в следующем году до того, как законодательство пройдет еще один этап доработки с Европейской комиссией и государствами-членами.

Ранее Фокус рассказывал, что восстания машин не будет: ИИ хотят загнать в жесткие рамки, чтобы избежать проблем.