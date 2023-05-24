Чернобаевский синдром: дроны TORO уничтожили 4 российских комплекса "Муром" (видео)

Оккупантам удалось сбить первый дрон "Птиц Мадяра", но второй попал точно в цель и лишил российские войска дорогостоящего оборудования.

Рота ударных беспилотников "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила четыре российских комплекса наблюдения "Муром" всего за пять дней. Командир подразделения Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал подробности в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Российские военные глубоко окопались на одном из участков фронта и установили устройством "Муром М" (Комплект 2), которое автоматически фиксировало перемещение военных и техники ВСУ. "Птицы Мадяра" потратили два дрона-камикадзе TORO, чтобы поразить оборудование.

Российский комплекс-наблюдения Муром-М

По словам Роберта Бровди, первый беспилотник не долетел до цели, поскольку его сбили с помощью стрелкового оружия. Оккупанты также пытались применять антидроновое ружье, но оно бесполезно против FPV-моделей. Второй БПЛА, помимо того, что взорвал "Муром", провел разведку и запечатлел расположение позиций ВС РФ.

"4:0. Дрон FPV TORO против червячьего "Мурома". Чернобаевский синдром — четвертый комплекс за пять дней", — прокомментировал "Мадяр".

Роберд Бровди добавил, что "Птицы Мадяра" используют более пяти разновидностей дронов-камикадзе, но в этом случае применили модель TORO от "Белоцерковской волонтерской группы". Летательные аппараты стоимостью около $1000 на основе квадрокоптеров вооружаются довольно тяжелыми и мощными боеприпасами.

Россияне начали активно применять комплексы "Муром" в марте 2023 года. Украинский военный радиотехник Сергей Флэш объяснил, чем они опасны и почему их нужно уничтожать при любой возможности.

Ранее ВСУ показали, как дроны-камикадзе TORO взорвали БМП-3 вместе с российскими военными. Первый беспилотник, запущенный бойцами 72-й ОМБр, влетел в машину, когда трое оккупантов выглядывали из люков, а еще один добил технику.