Три дрона с "бомбами" атаковали Брянскую область, сбили лишь один (фото)

БПЛА сбросили боеприпасы на поле в селе Стратива, расположенном в 4 километрах от российско-украинской границы.

Три боевых беспилотника атаковали Брянскую область 25 мая. Об этом утром 26 мая написало российское медиа Shot.

По данным СМИ, три дрона совершили налет на село Стратива Стародубского района, которое находится в 4 километрах от границы с Украиной. Около 17 часов два БПЛА по очереди сбросили боеприпасы на поле, предварительно, от взрывов никто не пострадал.

Ближе к 18:00 брянские пограничники заметили в небе еще один беспилотник, который сбили из стрелкового оружия. На месте падения летательного аппарата обнаружили заряд от РПГ, его обезвредили на месте, также обошлось без пострадавших.

Telegram-канал Baza опубликовало фотографии беспилотника, который якобы сбили в Брянской области. На одном из снимков запечатлен небольшой планер белого цвета с прямоугольными крыльями и системой сброса в нижней части фюзеляжа, рядом можно заметить боеприпас для РПГ. Медиа также показала обломки двигателей дрона-квадрокоптера с надписью "ПТН ПНХ".

Обломки дрона, сбитого в Брянской области Фото: Baza

25 мая сообщали, что дроны совершили налет на пограничный пункт в Брянской области. Российские военные с помощью антидроновых ружей приземлили два FPV-квадрокоптера, вооруженных кумулятивными частями от противотанковых гранат РКГ-3.

15 мая появилась информация, что силы ПВО сбили беспилотник в городе Клинцы Брянской области. Люди в результате взрыва не пострадали, но взрывная волна задела балкон жилого дома.