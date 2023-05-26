Дроны ВСУ забросали гранатами минометчиков РФ: оккупанты сбежали, бросив оружие (видео)

Несколькими меткими ударами аэроразведчики лишили российскую армию значительного количества боеприпасов и спасли жизни украинских солдат.

Воины 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили минометную позицию россиян с помощью дрона-бомбардировщика. Они поделились роликом в социальной сети Facebook.

Российские минометчики обстреливали украинские войска и не давали продвинуться, поэтому группа аэроразведчиков принялась выслеживать их с помощью беспилотника и успешно отыскала посреди леса. Заметив дрон, оккупанты бросились наутек, бросив оружие и боекомплект.

Операторы 5 ОШБр решили не оставлять вооружение на произвол судьбы, ведь россияне могли в любой момент за ним вернуться и возобновить обстрелы. Чтобы этому помешать, дроны ВСУ забросали позицию гранатами, несколько взрывов привели к детонации боеприпасов.

Накануне писали, как дрон-бомбардировщик ВСУ уничтожили тайник оккупантов с боеприпасами. Оператор сбросил гранату, спровоцировав мощный взрыв.

В начале мая 108 ОГШБ показала, как оператор дрона спас лису на поле боя. Беспилотник летел бомбить российские позиции, но заметил животное, которое могло случайно пострадать от взрыва.