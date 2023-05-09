Боец ВСУ спас лису и атаковал оккупантов при помощи дрона: как это удалось (видео)

Зверек вышел на охоту неподалеку от российских позиций и мог попасть под обстрел.

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Военнослужащий из 108-го отдельного горно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины спас лису во время боевых действий. Пресс-служба подразделения поделилась видео на своей странице в Facebook.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Скиба" поднял в небо Mavic 3T с тепловизором, чтобы сбрасывать боеприпасы на российские позиции с помощью дрона и заметил по дороге лису, которая, вероятно, выбралась на ночную охоту. Желая уберечь животное от гибели во время случайного взрыва, оператор опустил БПЛА пониже и спугнул его.

Лиса заметила необычный жужжащий объект в небе и перебежала на другое место. Скиба несколько раз менял позицию, преследуя зверька, чтобы отогнать его как можно дальше от опасного участка. Лишь после этого он переместил дрон к окопу ВС РФ и забросал оккупантов гранатами. Судя по ролику, в ту ночь оператор сделал несколько успешных боевых вылетов.

Ранее уже писали о бойце ВСУ с позывным "Скиба", который с помощью дронов уничтожил более 500 российских солдат. Еще до полномасштабного вторжения России он был профессиональным военным и научился управлять беспилотниками. Эти навыки сейчас помогают ему ликвидировать оккупантов, сбрасывая гранаты, а также корректируя артиллерию и минометы.

В апреле писали, как ВСУ эвакуировали лошадей из зоны боевых действий на Донбассе. Владелец конной фермы в Авдеевке уехал, бросив животных на произвол судьбы, а потом начал просить деньги у волонтеров, угрожая перебить скакунов. По словам военных, кони были напуганы, голодны, а некоторые даже ранены во время обстрелов.