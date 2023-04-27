Бродили между воронок: ВСУ эвакуируют сбежавших лошадей их зоны боев на Донбассе (фото, видео)

Владелец конной фермы выехал из Авдеевки, а животные оказались брошены на произвол судьбы. После огласки этой истории мужчина принялся требовать деньги от волонтеров и угрожать, что пустит лошадей на мясо.

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Приручение сбежавших лошадей, возможно, и не покажется хорошим способом отдохнуть от боевых действий, но украинским защитникам в районе Авдеевки пришлось тянуть лошадей в фургоны для эвакуации. Об этом сообщает Sky News.

Владелец конной фермы уехал из Авдеевки, и животные оказались брошены на произвол судьбы, на свободном выгуле они блуждали между воронок, оставленных вражескими снарядами.

Лошади в Авдеевке

В итоге эвакуировать животных пришлось бойцам ВСУ и волонтерам, но некоторые из них оказались не прирученными и противились эвакуации.

Глава Авдеевской ВА — о лошадях смотреть с 5:05

Сообщается, что лошади были испуганы, голодны, а некоторые получили повреждения во время обстрелов.

Лошади в Авдеевке Лошади в Авдеевке

Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской военной администрации, рассказал, что после того, как владелец фермы уехал, присматривать за ними было поручено местному жителю. Но впоследствии, когда об это историй узнала общественность, владелец объявился и начал требовать деньги от волонтеров.

"Угрожал, что если они не заплатят ему эти деньги, он пустит их на мясо <…> лошади, как бродячие, собаки выживали, а он пытается на этой ситуации заработать", — сказал Барабаш.

По его словам, пока еще не всех лошадей вывезли, и есть сложности с документацией на них.

Ранее сообщалось, что Украина может потерять несколько конных заводов. Президент Ассоциации скачек и бегов Татьяна Андрейшина рассказала, что представители властей против того, чтобы спасать ценные породы и тратить средства на корм и топливо для их эвакуации.

Напомним, что ученые нашли доказательства неевропейского происхождения лошадей. Северная Америка — это континент, где впервые появились лошади.