Бродили між воронок: ЗСУ евакуювали коней, що втекли, із зони боїв на Донбасі (фото, відео)

Власник кінної ферми виїхав з Авдіївки, а тварини були кинуті напризволяще. Після розголосу цієї історії чоловік почав вимагати гроші від волонтерів та погрожувати, що пустить коней на м'ясо.

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Приручення коней, що втекли, можливо, і не здасться гарним способом відпочити від бойових дій, але українським захисникам в районі Авдіївки довелося тягнути коней у фургони для евакуації. Про це повідомляє Sky News.

Власник кінної ферми виїхав із Авдіївки, і тварини виявилися кинуті напризволяще, на вільному вигулі вони блукали між воронками, залишеними ворожими снарядами.

Коні в Авдіївці

У результаті евакуювати тварин довелося бійцям ЗСУ та волонтерам, але деякі з них виявилися не прирученими та противилися евакуації.

Глава Авдіївської ВА — про коней, дивитись з 5:05

Повідомляється, що коні були злякані, голодні, а деякі зазнали пошкоджень під час обстрілів.

Коні в Авдіївці Коні в Авдіївці

Віталій Барабаш, керівник Авдіївської військової адміністрації, розповів, що після того, як власник ферми поїхав, доглядати їх доручили місцевому жителю. Але згодом, коли про цю історію дізналася громадськість, власник з'явився і почав вимагати гроші від волонтерів.

"Погрожував, що якщо вони не заплатять йому ці гроші, він пустить їх на м'ясо <…> коні, як бродячі, собаки виживали, а він намагається на цій ситуації заробити", — сказав Барабаш.

За його словами, поки що не всіх коней вивезли і є складнощі з документацією на них.

Раніше повідомлялося, що Україна може втратити кілька кінних заводів. Президент Асоціації скачок та перегонів Тетяна Андрійшина розповіла, що представники влади проти того, щоб рятувати цінні породи та витрачати кошти на корм та паливо для їх евакуації.

Нагадаємо, що вчені знайшли докази неєвропейського походження коней. Північна Америка — це континент, де коні з'явилися вперше.