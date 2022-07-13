"У них може статися розрив серця": Україна може втратити одразу кілька кінних заводів

За словами президента Асоціації скачок та перегонів Тетяни Андрійшиної, представники влади не хочуть рятувати цінні породи та витрачати кошти на корм та паливо для їхньої евакуації. У разі чого тварин просто спишуть.

Конезаводам у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях загрожує небезпека, у зв'язку з чим тварини потребують евакуації. Про це заявила президентка Асоціації скачок та перегонів Тетяна Андрійшина, передає "Страна".

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"Через окупацію ми вже втратили чотири кінних заводи та 450 коней у Луганській області, — пояснила Андрійшина. — Серед них новоолександрівський важковоз — порода, виведена на території України". Таких особин залишилося лише 30 у Дубровському конезаводі.

Андрійшина попросила про евакуацію коней Мінекономіки, у віданні якого перебуває ДП "Конярство". За її словами, зараз необхідно врятувати хоча б цінний матковий склад із лошатами із трьох областей — Харківської, Запорізької та Дніпропетровської.

"Через сильні вибухи у коней може статися розрив серця, а у разі обстрілів вони можуть просто загинути", — зазначила вона.

Українська верхова — національне надбання

На заводах у кількох областях України зараз перебуває близько 400 коней, серед них і цінні породи.

Кожна країна має свою породу коней. В Україні українська верхова вважається конем національного значення. До того ж є орловські рисисті української генерації. Ці коні знаходяться на Лозівському та Запорізькому конезаводах.

До того ж, Андрійшина припускає, що якщо лінія фронту переміститься, коні на заводах виявляться замкненими, але зараз тварин ще можна вивезти.

Витрати на паливо та корм — основні перешкоди для евакуації

Через недбале ставлення чиновників може піти нанівець багаторічна робота селекціонерів, а країна — втратити коней-рекордсменів рідкісних порід. Андрійшина вважає, що відповідальні представники влади не хочуть займатися порятунком цінних порід коней, витрачати кошти на корм та паливо для їхньої евакуації. У разі чого коней можна буде просто списати.

Чи є реакція з боку чиновників?

За словами Андрійшиної, вона зверталася до всіх можливих держінстанцій, проте реакції не було. На момент написання новини відповіді чиновників із Мінекономіки не було.

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