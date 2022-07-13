"У них может случится разрыв сердца": Украина может потерять сразу несколько конных заводов

По словам президента Ассоциации скачек и бегов Татьяны Андрейшиной, представители властей не хотят спасать ценные породы и тратить средства на корм и топливо для их эвакуации. В случае чего, животных просто спишут.

Конезаводам в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях угрожает опасность, в связи с чем животные нуждаются в эвакуации. Об этом заявила президент Ассоциации скачек и бегов Татьяна Андрейшина, передает передает "Страна".

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"Из-за оккупации мы уже потеряли четыре конных завода и 450 лошадей в Луганской области, — пояснила Андрейшина. — Среди них новоалександровский тяжеловоз — порода, выведенная на территории Украины". Таких особей осталось только 30 в Дубровском конезаводе.

Андрейшина попросила об эвакуации лошадей Минэкономики, в ведении которого находится ГП "Конярство". По ее словам, сейчас необходимо спасти хотя бы ценный маточный состав с жеребятами из трех областей — Харьковской, Запорожской и Днепропетровской.

"Из-за сильных взрывов у лошадей может случится разрыв сердца, а в случае обстрелов они могут просто погибнуть", — отметила она.

Украинская верховая — национальное достояние

На заводах в нескольких областях Украины сейчас находится порядка 400 лошадей, среди них и ценные породы.

У каждой страны есть своя порода лошадей. В Украине украинская верховая считается лошадью национального значения. К тому же, есть орловские рысистые украинской генерации. Эти лошади находятся на Лозовском и Запорожском конезаводах.

Более того, Андрейшина допускает, что в случае если линия фронта переместится, лошади на заводах окажутся запертыми, но сейчас животных еще можно вывезти.

Затраты на топливо и корм — основные преграды для эвакуации

Из-за халатного отношения чиновников может пойти насмарку многолетняя работа селекционеров, а страна — потерять лошадей-рекордсменов редких пород. Андрейшина считает, что ответственные представители властей не хотят заниматься спасением ценных пород лошадей, тратить средства на корм и топливо для их эвакуации. В случае чего, лошадей можно будет просто списать.

Есть ли реакция со стороны чиновников?

На момент написания новости ответа чиновников из Минэкономики не было.

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