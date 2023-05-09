Боєць ЗСУ врятував лисицю та атакував окупантів за допомогою дрона: як це вдалося (відео)

Звірятко вийшов на полювання неподалік російських позицій і могло потрапити під обстріл.

Related video

Військовослужбовець зі 108-го окремого гірничо-штурмового батальйону Збройних сил України врятував лисицю під час бойових дій. Пресслужба підрозділу поділилася відео на своїй сторінці у Facebook.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Скіба" підняв у небо Mavic 3T з тепловізором, щоб скидати боєприпаси на російські позиції за допомогою дрона і помітив дорогою лисицю, яка, ймовірно, вибралася на нічне полювання. Бажаючи вберегти тварину від загибелі під час випадкового вибуху, оператор опустив БПЛА нижче та злякав її.

Лисиця помітила незвичайний об'єкт, що шумів у небі, та перебігла на інше місце. Скиба кілька разів змінював позицію, переслідуючи звірка, щоб відігнати його якнайдалі від небезпечної ділянки. Лише після цього він перемістив дрон до окопу ЗС РФ та закидав окупантів гранатами. Судячи з ролика, тієї ночі оператор зробив кілька успішних бойових вильотів.

Раніше вже писали про бійця ЗСУ із позивним "Скіба", який за допомогою дронів знищив понад 500 російських солдатів. Ще до повномасштабного вторгнення Росії він був професійним військовим та навчився керувати безпілотниками. Ці навички зараз допомагають йому ліквідувати окупантів, скидаючи гранати, а також коригуючи артилерію та міномети.

У квітні писали, як ЗСУ евакуювали коней із зони бойових дій на Донбасі. Власник кінної ферми в Авдіївці поїхав, кинувши тварин на свавілля долі, а потім почав просити гроші у волонтерів, погрожуючи перебити скакунів. За словами військових, коні були налякані, голодні, а деякі навіть поранені під час обстрілу.