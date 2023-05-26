Армия США впервые испытает "умный" дрон Boeing Ghost Bat: что о нем известно (видео)

Беспилотник может летать самостоятельно и работать в паре с истребителями, чтобы вести разведку или уничтожать технику противника.

Новый военный беспилотник MQ-28 Ghost Bat от Boeing появился рядом с базой Военно-воздушных сил США в штате Иллинойс. Об этом пишет издание Breaking Defence, ссылаясь на компанию Boeing.

Изначально MQ-28 Ghost Bat разработан для Королевских ВВС Австралии, однако в сентябре американские военные заявили, что планируют испытать его для собственных нужд. Теперь же беспилотник доставили на объект Phantom Works компании Boeing здесь, недалеко от Сент-Луиса, который примыкает к базе ВВС США "Скотт".

СМИ предполагает, что военные начали испытания Ghost Bat или приступят к ним в ближайшее время. Кристл Карр, директор Boeing по автономным платформам для совместной работы, признала, что беспилотник прибыл для испытаний, но не сказала, когда и кем они должны проводиться. Как добавил вице-президент и генеральный менеджер группы Boeing Phantom Works Пит Кунц, поставки MQ-28 зависят от того, будут ли аппараты соответствовать требованиям армии США, которые пока не опубликованы.

"У нас пока нет понимания, к чему они ведут", — подчеркнул он.

MQ-28 Ghost Bat, спроектированная и разработанная в Австралии, представляет собой редкий случай, когда американская компания разрабатывает технологии за границей, а затем экспортирует их на родину. Как пишут создатели на своем сайте, беспилотник обладает искусственным интеллектом для автономного полета и работы в паре с пилотируемыми самолетами. Он имеет длину 11,5 метров и может пролететь более 3700 км.

ВВС США заинтересовались в Ghost Bat, желая изучить возможность взаимодействия дронов и истребителей в бою. Американская армия планирует создать флот из 1000 таких беспилотников, чтобы увеличить количество летательных аппаратов по доступной цене. БПЛА должны вести разведку, наносить удары ракетами или подавлять противника средствами радиоэлектронной борьбы.

Если испытания Ghost Bat пройдут успешно, у Boeing могут появиться конкуренты. На прошлой неделе глава отдела закупок ВВС заявил, что претендовать на создание флота БПЛА могут до 30 поставщиков.

В прошлом году в Китае представили новый истребитель-беспилотник, который назвали копией Ghost Bat. По словам разработчика, Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, дрон получит много камер и систем для постоянного отслеживания целей.