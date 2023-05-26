"Заменят Мавики": эскадрильи новых дронов будут бомбить оккупантов

Разработчики обещают доделать беспилотники и отправить их военным на фронт уже через пару недель.

Группа украинских инженеров разрабатывает новую модель дрона для разведки и нанесения ударов, которые должны заменить популярные квадрокоптеры Mavic из Китая. Предприниматель и волонтер Юрий Голик раскрыл подробности проекта на своей странице в Facebook.

Команда решила усовершенствовать уже существующую модель БПЛА, заменив ему корпус на более компактный и плоский. Вскоре разработчики обещают поставить на квадрокоптер аккумулятор, двигатели и необходимую электронику, а через несколько недель — отправить украинским военным.

Новый корпус для дрона-квадрокоптера Фото: Facebook

По словам Юрия Голика, коптер может как вести разведку, так и сбрасывать на головы оккупантов боеприпасы весом до 3-х килограммов. Конструкторы считают, что небольшие эскадрильи (рои) таких беспилотников будут эффективно сопровождать штурмовые группы ВСУ и корректировать ведения боя, показывая картинку с воздуха.

"Без нагрузки могут находиться в воздухе до полутора часа. Возможно, успешно заменят по функционалу "Мавики"", — предположил волонтер.

Помимо квадрокоптеров, группа работает над созданием небольших разведывательных самолетов с дальностью полета 25-35 км. Предполагается, что первая партия будет летать над российскими позициями уже через две недели.

Модель беспилотного самолета

Ранее писали, что команда Юрия Голика испытала новый FPV-дрон, разработанный для военных. Во время тестов он смог поднять груз весом 5 кг, имитирующий боеприпас, и пролететь 5 км. Летательный аппарат оснастили двумя камерами и тепловизором, а также системой защиты от средств радиоэлектронной борьбы.

Сообщали также, что группа военных из БОР "Луцк" разработала новый дрон Raider-2. Беспилотный самолет легко собирается, поднимает полезную нагрузку весом 5 кг, проводит в воздухе 4 часа и может выполнять ряд боевых задач.