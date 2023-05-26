Пентагон считает, что без ИИ Китай и Россию не победить: что предлагают американцы

Если сейчас упустить инициативу в разработке нейросетей, то эти две страны могут вырваться вперед, и догнать их будет сложно.

Главный информационный директор Пентагона Джон Шерман заявил, что США не могут останавливать свои усилия по развитию искусственного интеллекта, как предлагают некоторые ИТ-эксперты, сообщает Defense News. Продолжать развитие нейросетей крайне важно в условиях международной конкуренции за технологическое превосходство, считает Шерман.

По его словам, приостановка работы над искусственным интеллектом угрожает уступить лидерство в этой области Китаю или России, которые являются главными угрозами для национальной безопасности США и многих стран мира, включая Украину. "Я говорил об этом на других площадках, и я скажу это здесь сегодня, что я знаю, что некоторые выступали за то, чтобы взять тайм-аут на полгода", — сказал Шерман.

К такому шагу призывали известные деятели в области цифровых технологий, такие как сооснователь Apple Стив Возняк и основатель Twitter Илон Маск, а также ученые и другие эксперты. Они подписали открытое письмо в марте, в котором утверждали, что разработка мощного искусственного интеллекта должна продолжаться "только тогда, когда мы будем уверены в том, что их последствия будут контролируемыми и положительными".

Но это, по мнению Шермана, ставит под сомнение будущее искусственного интеллекта в области обороны. Руководители оборонного ведомства видят в ИИ ключевой фактор долгосрочной конкурентоспособности на мировой арене.

На начало 2021 года Пентагон разрабатывал более 600 проектов по ИИ, среди которых большие проекты по системам вооружения. В Пентагоне считают, что ИИ очень пригодится в навигации и целеуказании, а также в оптимизации логистики и потребностей в обслуживании всего военного аппарата.

Ранее Фокус писал: Илон Маск заявил, что ИИ сегодня "вообще ни для чего не нужен".