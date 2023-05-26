"Шантажировать" ЕС не получилось — ChatGPT не уйдет из Европы. Что известно

Гендиректор Сэм Альтман отказался от своего вчерашнего скандального заявления и пошел на попятную. Что на него повлияло?

Сегодня в своем твиттере генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал, что у него "нет планов" вывести ChatGPT из Европы, сообщает Business Insider. Такая перемена настроения всего за сутки крайне удивительна, с учетом того, что вчера один из основателей OpenAI смело заявлял, что "в случае невозможности выполнять слишком строгие регуляторные законы ЕС относительно ИИ его компания уйдет из Европы".

В чем суть конфликта ЕС и OpenAI

В рамках своего европейского турне Альтман посетил много городов и в частности в Лондоне, сообщил, что "закон, который планируют принять в следующем году в ЕС слишком жесткий, но я слышал, что его должны отменить". В случае его принятия в текущем состоянии глава OpenAI дипломатично стал шантажировать ЕС, намекая, что OpenAI постарается выполнить все требования, но если не получится, то придется оставить жителей Европы без ChatGPT.

В ответ возмутились европейские парламентарии, которые действительно восприняли слова Альтмана как шантаж. "Я не думаю, что в ближайшее время произойдет какое-либо ослабление этого закона", — сказал агентству Рейтер Драгош Тудораче, румынский член Европарламента, возглавляющий разработку предложений ЕС. По его словам, он и его коллеги будут рады видеть у себя Сэма Альтмана, чтобы он лично высказал им свои опасения, если захочет.

Глава промышленности ЕС Тьерри Бретон также раскритиковал угрозу, заявив, что проект правил не подлежит обсуждению.

Жесткий отпор главе OpenAI дала и депутат Европарламента от Нидерландов Ким ван Спаррентак, которая также работала над проектом закона ЕС. Она заявила, что Европарламент "не должен позволять американским компаниям шантажировать нас". Ким ван Спаррентак добавила, что "если OpenAI не может соответствовать базовым требованиям к управлению данными, прозрачности и безопасности, то их системы (ChatGPT и DALL-E) не подходят для европейского рынка".

Эммануэль Макрон и Сэм Альтман на встрече в Париже Фото: Соцсети

Почему Сэм Альтман отказался от своих слов

Любопытно, что Сэм Альтман посетил достаточно много европейских городов, но так и не осмелился приехать в столицу ЕС – Брюссель. Гендиректор OpenAI посетил Испанию, Великобританию, Францию, Германию и Польшу, но до города, в котором писали так ему ненавистный закон, он по какой-то причине не доехал. Хотя мог бы по случаю предложить свои конкретные поправки европейским парламентариям.

Эксперты полагают, что европейцам удалось сбить спесь с Сэма Альтмана очень простым способом: он понял, что может очень быстро потерять рынок ЕС. Нильс Рауэр, технологический партнер юридической фирмы Pinsent Masons, сказал, что "вряд ли OpenAI отвернется от Европы. ЕС слишком важен с экономической точки зрения. Где еще вы получите единый цивилизованный рынок с населением около 500 млн человек и экономикой в ​​15 трлн евро?".

Но автор материала считает, что без давления со стороны Microsoft так же не обошлось. Наверняка Сэму позвонили из Редмонда и доходчиво объяснили, что $10 млрд в него инвестировали "не за красивые глаза", а европейский рынок – один из самых важных для Microsoft. Возможно, после этого Сэм Альтман понял всю суть фразы Илона Маска, который заявил, что "Microsoft при желании прикроет OpenAI и заберет все что захочет".

Ранее Фокус писал, что авторы ChatGPT создадут новый ИИ: его код будет открыт для всех желающих.