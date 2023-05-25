Европа может остаться без ChatGPT. В чем причина, и грозит ли это Украине?

Гендиректор OpenAI говорит: если компании будет сложно исполнять будущие суровые законы ЕС, ей придется уйти из Европы.

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Сэм Альтман, один из основателей и генеральный директор OpenAI, во время своего европейского турне допустил возможность того, что Евросоюз может остаться без ChatGPT, сообщает Reuters. В качестве главной причины он назвал слишком суровый для выполнения закон об искусственном интеллекте, который в будущем году собирается принять Евросоюз.

"OpenAI может рассмотреть возможность ухода из Европы, если мы не сможем соблюдать будущие правила искусственного интеллекта по использованию в Европейском Союзе", — сказал Альтман. "Конечно, мы приложим все силы, чтобы соблюдать будущий закон, но если его выполнение станет невозможным, то европейцы не смогут пользоваться ChatGPT, потому что OpenAI придется покинуть территорию ЕС", — добавил он.

В Евросоюзе уже закончили работу над законом, регулирующим использование нейросетей и продуктов на основе искусственного интеллекта. Сейчас идут обсуждения и внесение изменений, а сам закон должен быть проголосован уже в следующем году.

Пока что не известно, как возможный уход OpenAI отразится на Украине, которая пока что не входит в ЕС, но неприятные "звоночки" уже есть. Во-первых, только под большим давлением OpenAI разрешила доступ украинцам к ChatGPT (до этого боялась нарушать санкции и ленилась отсекать трафик с оккупированных регионов). Во-вторых, компания Google, которая запустила свой чат-бот Bard в 180-ти странах мира, до сих пор не дала к нему доступ ни одной стране Евросоюза, в том числе и Украине. Google никак не комментирует этот запрет, но эксперты предполагают, что компания просто перестраховывается, боясь нарушить какие-либо европейские нормы.

Ранее Фокус писал, что офис чат-бота ChatGPT откроют рядом с Украиной: что известно на данный момент.