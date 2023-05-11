Чат-бот Bard AI заговорит по-украински: как и когда воспользоваться (видео)

На прошедшей ночью конференции Google I/O 2023 было объявлено, что через "несколько дней" Bard AI в составе 25 инструментов компании станет доступен всем желающим.

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Глава Google Сундар Пичаи открыл конференцию Google I/O 2023, где были представлены возможности продуктов компании на основе искусственного интеллекта и было объявлено, что "очень скоро Bard AI станет доступен в 180 странах". Фокус рассказывает, как прошла презентация и что предложит компания своим пользователям.

Bard AI и PaLM 2

В отличие от Microsoft, которая использует языковую модель ChatGPT от OpenAI в своем чате Bing, компания Google основывает свои инструменты ИИ на собственной языковой модели PaLM 2. По заявлению компании, PaLM 2 обеспечивает более сильную логику и тонкую подстройку под узкую специализацию запросов, чем предыдущие модели. PaLM 2 обучена более чем 100 разговорным языкам, что позволяет ей превосходно справляться с многоязычными задачами.

PaLM 2 - собственная языковая модель от Google Фото: Google

Однако в Google говорят, что в ближайшее время пользователи смогут работать только с запросами на английском языке, а чуть позже Bard AI начнет понимать более 80 языков, включая, конечно, и украинский.

Поиск Google

Самый главный продукт компании теперь станет более функциональным за счет визуализации ответов с помощью искусственного интеллекта. Google добавила мультимодальный контент в Bard, а это означает, что он может предоставлять ответы не только в виде текста.

С помощью чат-бота Bard AI поиск должен стать более наглядным Фото: Google

"Скоро Бард станет более наглядным как в своих ответах, так и в подсказках. Вы сможете задать ему такие вопросы про "достопримечательности в Новом Орлеане, которые нужно обязательно посетить" и в дополнение к тексту вы получите полезный ответ вместе с богатыми визуальными эффектами", — говорят в Google. Богатые визуальные эффекты на данный момент означают изображения, но они так же будут включать карты, диаграммы и другие элементы.

Google Workspace в связке с Bard AI

Безусловно, Bard станет одним из инструментов сервисов компании, таких как Maps, Sheets, Gmail и Docs (и Google скоро также упростит экспорт ответов Bard в Gmail и Docs).

Как обещают разработчики, в составе этих инструментов Bard AI поможет в создании презентаций и учебных документов по продажам, ведении заметок во время встреч и составлении электронных писем коллегам, а так же проложит маршрут до нужной точки и сделает это более наглядно.

Bard AI поможет в создании презентаций и других офисных делах Фото: Google

Bard AI для программистов

ChatGPT стал отличным помощником для тех, кто пишет код и в Google так же решили не отставать от OpenAI. В итоге Bard AI теперь может помочь разработчикам программного обеспечения в написании кода, включая его генерацию, отладку и пояснения.

В Google утверждают, что Bard AI разбирается в более чем 20 языках программирования, включая C++, Go, Java, JavaScript, Python и TypeScript. Пользователи могут экспортировать код Python в Google Colab. Бард также может помочь с написанием функций для Google Таблиц.

Сотрудничество с Adobe

Microsoft поступила очень разумно, когда вложив $10 млрд в OpenAI получила готовые инструменты ChatGPT и DALL-E для генерации рисунков. В Google решили создать свою языковую модель PaLM 2, но вовремя поняли, что на генеративную модель для изображений у них просто нет времени, поэтому по примеру Microsoft заручились поддержкой Adobe и их генеративным инструментом Adobe Firefly, который действительно чудесно рисует.

Adobe Firefly поможет чат-боту Bard AI генерировать и редактировать изображения Фото: Google

Теперь все графические приложения Google будут оснащены функциями искусственного интеллекта для редактирования и визуализации. Пользователи смогут создавать, редактировать и обмениваться изображениями, созданными нейросетью непосредственно из командной строки чат-бота.

Лайфхак от Bing

Пока Bard AI только выходит на рынок Microsoft со своим чат-ботом Bing закрепляет свои позиции все больше. Открыв API (инструменты разработки), компания позволила энтузиастам создавать расширения для работы с чат-ботом.

Поиск в Google можно сделать более удобным с чат-ботом Bing от Microsoft Фото: Скриншот

Например, если вам не нравится поисковик Bing, то расширение Bing Chat (GPT-4) поможет вам скрестить поиск от Google с информацией от чат-бота Microsoft (нужно иметь учетную запись почты Outlook). Согласитесь, таким образом, поиск становится более удобным и наглядным, тем более есть кнопка для перехода в сам чат-бот для продолжения общения прямо в браузере Chrome.

Полная версия конференции Google I/O 2023

Ранее Фокус писал, ChatGPT получил новые функции: что интересного найдут пользователи чат-бота в продуктах Microsoft.