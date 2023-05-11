Чат-бот Bard AI заговорить українською: як і коли скористатися (відео)

Минулої ночі на конференції Google I/O 2023 було оголошено, що через "кілька днів" Bard AI у складі 25 інструментів компанії стане доступним усім охочим.

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Глава Google Сундар Піча відкрив конференцію Google I/O 2023, де були представлені можливості продуктів компанії на основі штучного інтелекту і було оголошено, що "дуже скоро Bard AI стане доступний в 180 країнах". Фокус розповідає, як пройшла презентація і що запропонує компанія своїм користувачам.

Bard AI та PaLM 2

На відміну від Microsoft, яка використовує мовну модель ChatGPT від OpenAI у своєму чаті Bing, компанія Google засновує свої інструменти ШІ на власній мовній моделі PaLM 2. За заявою компанії, PaLM 2 забезпечує сильнішу логіку та тонке підстроювання під вузьку спеціалізацію запитів, ніж попередні моделі. PaLM 2 навчена більш ніж 100 розмовним мовам, що дозволяє їй чудово долати багатомовні завдання.

PaLM 2 – власна мовна модель від Google Фото: Google

Однак у Google кажуть, що найближчим часом користувачі зможуть працювати лише із запитами англійською мовою, а трохи пізніше Bard AI почне розуміти понад 80 мов, включаючи, звісно, й українську.

Пошук Google

Найголовніший продукт компанії тепер стане більш функціональним завдяки візуалізації відповідей за допомогою штучного інтелекту. Google додала мультимодальний контент до Bard, а це означає, що він може надавати відповіді не лише у вигляді тексту.

За допомогою чат-бота Bard AI пошук має стати більш наочним Фото: Google

"Скоро Бард стане наочнішим як у своїх відповідях, так і в підказках. Ви зможете поставити йому питання про "визначні пам'ятки в Новому Орлеані, які потрібно обов'язково відвідати" і на додаток до тексту ви отримаєте корисну відповідь разом з візуальними ефектами", — кажуть у Google. Візуальні ефекти наразі означають зображення, але вони також враховуватимуть карти, діаграми й інші елементи.

Google Workspace у зв'язці з Bard AI

Безумовно, Bard стане одним з інструментів сервісів компанії, таких як Maps, Sheets, Gmail та Docs (і Google незабаром також спростить експорт відповідей Bard у Gmail та Docs).

Як обіцяють розробники, у складі цих інструментів Bard AI допоможе у створенні презентацій та навчальних документів з продажу, веденні нотаток під час зустрічей та складанні електронних листів колегам, а також прокладе маршрут до потрібної точки та зробить це наочніше.

Bard AI допоможе у створенні презентацій та інших офісних справах Фото: Google

Bard AI для програмістів

ChatGPT став чудовим помічником для тих, хто пише код і в Google також вирішили не відставати від OpenAI. Зрештою Bard AI тепер може допомогти розробникам програмного забезпечення в написанні коду, враховуючи його генерацію, налаштування та пояснення.

У Google стверджують, що Bard AI розуміється на більш ніж 20 мовах програмування, враховуючи C++, Go, Java, JavaScript, Python і TypeScript. Користувачі можуть експортувати код Python у Google Colab. Бард також може допомогти з написанням функцій для Таблиць Google.

Співпраця з Adobe

Microsoft зробила дуже розумно, коли вклавши $10 млрд в OpenAI, отримала готові інструменти ChatGPT і DALL-E для генерації малюнків. У Google вирішили створити свою мовну модель PaLM 2, але вчасно зрозуміли, що на генеративну модель для зображень вони просто не мають часу, тому за прикладом Microsoft заручилися підтримкою Adobe та їх генеративним інструментом Adobe Firefly, який дійсно чудово малює.

Adobe Firefly допоможе чат-боту Bard AI генерувати та редагувати зображення Фото: Google

Тепер усі графічні програми Google будуть оснащені функціями штучного інтелекту для редагування та візуалізації. Користувачі зможуть створювати, редагувати та обмінюватись зображеннями, створеними нейромережею безпосередньо з командного рядка чат-бота.

Лайфхак від Bing

Поки що Bard AI тільки виходить на ринок Microsoft зі своїм чат-ботом Bing закріплює свої позиції все більше. Відкривши API (інструменти розробки) компанія дозволила ентузіастам створювати розширення для роботи з чат-ботом.

Пошук у Google можна зробити зручнішим з чат-ботом Bing від Microsoft Фото: Скріншот

Наприклад, якщо вам не подобається пошуковик Bing, розширення Bing Chat (GPT-4) допоможе вам схрестити пошук від Google з інформацією від чат-бота Microsoft (потрібно мати обліковий запис пошти Outlook). Погодьтеся, так пошук стає зручнішим та наочнішим, тим паче є кнопка для переходу в сам чат-бот для продовження спілкування прямо в браузері Chrome.

Повна версія конференції Google I/O 2023

Раніше Фокус писав, ChatGPT отримав нові функції: що цікавого знайдуть користувачі чат-бота в продуктах Microsoft.