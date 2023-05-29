Украинские инженеры разработали БПЛА "Хрущ": на что способен ударный дрон (фото)

Разработчики создали ударные БПЛА двух типов: один несет боеприпас весом 1,5 кг, а второй — 2,7 кг.

Инженеры из 67-й отдельной механизированной бригады разместили на платформе Brave Inventors свой проект БПЛА под названием "Хрущ". По словам авторов, он может использоваться для выполнения операций и на передовой, и в тылу.

Согласно описанию на сайте, "Хрущ" являет собой комплекс, состоящий из пульта управления, дрона-носителя и дрона-камикадзе. В зависимости от цели можно выбрать тип заряда для беспилотника-камикадзе: 82-миллиметровую осколочно-фугасную мину, кумулятивный заряд ПГ-7ВЛ или термобарический заряд ТБГ-7В.

Принцип действия комплекса БПЛА "Хрущ"

Работает комплекс следующим образом: дрон-носитель доставляет дрон-камикадзе поближе к цели, затем "камикадзе" отсоединяется и уничтожает цель. Благодаря ретранслятору и двум направляющим антеннам, оператор может вернуть дрон-носитель на базу. Однако барражирующий боеприпас, запускаемый с рук, может достигать целей сам — без дрона-носителя. Разница лишь в том, что если запускать его с дрона-носителя, это сэкономит заряд батареи "камикадзе", если запускать с рук, то заряд аккумулятора израсходуется быстрее, так как устройству нужно будет его потратить на набор высоты. Также "носитель" позволит оператору откорректировать полет, в случае, если связь с "камикадзе" прервется.

Один из изобретателей дрона "Хрущ" и оператор БПЛА

Дроны "Хрущ" инженеры попытались сделать максимально легкими, поэтому выбрали такие материалы, как пенопласт, фанера, специальная пленка, ПВХ-трубы. Модели постоянно тестируются и совершенствуются. На сегодняшний день разработчики "обкатали" ударные дроны двух типов. Один может преодолеть расстояние в 10 км, а второй — в 20 км. при этом первый способен поднять боеприпас, который весит 1,5 кг, а второй — 2,7 кг.

Ранее мы сообщали о том, что дроны ВСУ атаковали российскую РСЗО "Град" и взорвали ее.