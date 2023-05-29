Охотники за "Шахедами": как построить эффективную систему ПВО, чтобы сбивать все дроны

Система ПВО должна развиваться, "расти" вслед за ростом угрозы, а лучше превентивно, — считает Юрий Касьянов.

Служащий ВСУ Юрий Касьянов отреагировал на массированные атаки врага по Киеву 28 и 29 мая. В своем телеграм-канале он написал о том, как необходимо развить украинскую систему ПВО.

По мнению Юрия, в Кремле понимают, что атаки с воздуха с целью подавить ПВО — это старая тактика. "Если из ста бомбардировщиков ("Шахедов") к важной цели прорвется хотя бы один — задача будет выполнена. Успехи врага — это не его заслуга, а наша недоработка", — подчеркнул автор.

Юрий пояснил, что в Украине система ПВО не защищает абсолютно всю территорию страны, поэтому дроны "Шахед" и ракеты сбивают в небе над Киевом, как это было 28 мая, поэтому ракеты иногда достигают западных территорий страны, преодолевая сотни километров.

Касьянов считает, что "система ПВО должна развиваться, "расти" вслед за ростом угрозы, а лучше превентивно". Для этого, по его мнению, нужно увеличить "количество мобильных групп охотников за "Шахидами"/ракетами" и построить разветвленную систему воздушного наблюдения, создать национальную многокомпонентную систему ПВО.

Автор привел пример из прошлого, напомнив, что в Великобритании во время Второй мировой войны создали "лучшую в мире систему ПВО", которая, по его словам, "сыграла решающую роль в обороне Британских островов". Тогда были сформированы новые воинские подразделения, установлены локаторы, активно использовались истребители и зенитки, "был создан гражданский Корпус воздушных наблюдателей — почти миллион человек — в каждом селе были люди, которые постоянно несли дежурство, наблюдая за небом. Был создан Корпус женской вспомогательной службы воздушного наблюдения (WAAF), который выполнял скрупулезную работу по отслеживанию воздушных целей в центрах ПВО", — написал он.

Юрий уверен, что, Украине "предстоит большая работа по укреплению системы ПВО".

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