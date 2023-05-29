OLED-панелям не нужен редкий металл из Китая: нашли замену в 100 раз дешевле

Компания планирует коммерциализировать технологию "квантовых точек" в течение нескольких лет.

Компания Canon разработала материал для панелей на органических светодиодах (OLED), в котором не используются редкие металлы, пишет Nikkei. Этот связано с тем, что японская компания стремится уменьшить свою зависимость от крупных производителей редких металлов, таких как Китай, например.

Новый материал — quantum dots (квантовые точки) — это мельчайшие полупроводниковые частицы диаметром 1 нанометр. При подаче электрического тока частицы излучают яркие цвета. Подобные квантовые точки уже используются Южнокорейской Samsung, но в них производитель применяет фосфид индия, который очень дорогой и, опять же, добывается в Китае. По данным немецкой исследовательской компании Statista, в 2022 году на долю Китая приходилось 59%, или 530 тонн, мирового производства индия. Поскольку многие страны вместо продажи стали накапливать природные ресурсы, то растут риски для компаний, которые основывают свои технологии на редких металлах.

В новом материале Canon используется свинец, который легко получить из переработанного сырья. Свинец не такой долговечный, как индий, но, используя свой опыт в составлении компаундов таких материалов, как тонер и чернила для офисного оборудования, компания разработала соединение, столь же стойкое, как индий.

Свинец легко использовать повторно. Около 70% свинца, производимого внутри страны, поступает из переработанных источников, таких как использованные автомобильные аккумуляторы. И его стоимость намного ниже, чем у редких металлов. Стоимость материалов для квантовых точек Canon может быть в 100 раз ниже, чем у Samsung.

В то время как обычные OLED-телевизоры используют цветовые фильтры для передачи трех основных цветов: красного, синего и зеленого, OLED-телевизоры с квантовыми точками в виде чернил, напечатанных на стекле, воспроизводят яркие красные и зеленые цвета даже при воздействии света. Потребляемая мощность снижена примерно на треть по сравнению с обычными экранами.

Исследовательская компания Global Information ожидает, что мировой рынок квантовых точек вырастет до $21 миллиарда в 2027 году, что в 4 раза больше, чем в 2021 году.

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