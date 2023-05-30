Дроны, атаковавшие Москву, сделали в КНР и запустили из Московской области, — InformNapalm

Российские правоохранители пока не могут точно идентифицировать беспилотники, однако уже ищут подпольщиков-диверсантов.

Во вторник, 30 мая беспилотники запустили по Москве из Московской области. Об этом в Telegram сообщило международное волонтерское общество InformNapalm, не раскрывая источники.

По информации исследователей, дроны, атаковавшие Москву, изготовлены в Китае. Они поднялись в воздух из восточной части Московской области и полетели в сторону российской столицы.

"Какой была цель атаки и причастны ли к ней украинские спецслужбы — пока неизвестно", — пишет InformNapalm.

По данным российского медиа Mash, в Москве ввели план "Тайфун", который предполагает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram пишет, что полицейские вышли патрулировать улицы Новой Москвы с антидроновыми ружьями, а также выборочно останавливают автомобили и проверяют документы.

"То есть, ищут подпольщиков. Которые запустили китайские дроны с российской территории. Правильно, потому что нас там нет. Подпольщикам — удачи и победы", — подчеркнул он.

Основатель российского портала MilitaryRussia военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире телеканала РБК предположил, что атаку совершили БПЛА нового типа, которые пока никто так и не может точно идентифицировать. Судя по конструкции, беспилотники предназначены для полета на большое расстояние, а также могут нести несколько килограммов взрывчатки, в том числе кумулятивные боеприпасы.

Утром 30 мая росСМИ сообщили о взрывах в Москве из-за атаки дронов. Несколько беспилотников поразили жилые дома. Помимо самой Москвы, взрывы прогремели в прилегающих районах: Немчиновке, Одинцово и Барвихе.

Позже появилась информация, что при атаке на Москву использовали новые дроны с аэродинамической схемой "утка" и двигателями внутреннего сгорания. Как оценил российский эксперт, они могут стоить от $30 тыс. до $200 тыс. каждый.