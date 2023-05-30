"Дичайшее позорище": российская РЭБ заставила дроны протаранить дома в Москве

"Глушилки" в Москве работали так мощно, что подавили даже спутниковые навигаторы в автомобилях. По словам эксперта, такую технологию очень опасно применять для борьбы с БПЛА над городами.

Три дрона врезались в жилые дома в Московской области из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Во время атаки беспилотников ВС РФ массово применяли в регионе комплексы РЭБ. Их воздействие на спутниковые сигналы было настолько масштабным, что у водителей отключились навигаторы.

"Но важно другое, а именно — это полный бред! Дело в том, что 3 дрона, которые врезались в жилые многоэтажки, были сбиты именно посредством РЭБ", — прокомментировал Александр Коваленко.

Он объяснил, что средства РЭБ не уничтожают ударные БПЛА, вооруженные взрывчаткой, а просто сбивают их с курса. Применять такие технологии в условиях густой жилой застройки опасно, поскольку дезориентированный аппарат продолжает лететь, может врезаться и нанести удар, пусть и не туда, куда был запущен. Гораздо безопаснее поражать летательные аппараты физически, применяя ракеты или пушки, которые взрывают боевую часть в воздухе.

"ПВО в Москве действовало сегодня максимально непрофессионально и панически, подвергая жизни москвичей опасности, а сами РЭБ задействовали еще и потому, что не были уверены в возможностях своих ЗРК и ЗРПК по перехвату этих целей. Позорище. Просто дичайшее позорище", — резюмировал Александр Коваленко.

Ранее Александр Коваленко предположил, что атака дронов на Москву может быть следствием конфликта между Минобороны РФ и ФСБ, которая курирует ЧВК "Вагнер". Вероятно, сами россияне запустили беспилотники из Московской области.

Писали также, что после атаки дронов в Москве подавили спутниковую навигацию GPS. На дорогах российской столицы начался хаос, многие таксисты начали теряться в городе и отменять заказы, не зная, куда ехать.