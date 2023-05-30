Российское "Сколково" атаковали хакеры: какую информацию хотели украсть

На данный момент известно, что некоторые сервисы российской "Кремниевой долины" остаются недоступными.

Инновационный фонд "Сколково" в России подвергся серьезной атаке хакеров, сообщает агентство ТАСС. Как стало известно агентству, ряд сервисов фонда остаются недоступными для использования.

Хакеры, которые представились "Украинским киберфронтом", опубликовали в сети скриншоты информационных ресурсов фонда и некоторые отдельные файлы в качестве доказательств взлома. Они заявили, что получили доступ к файлообменнику, который базируется на мощностях фонда.

В "Сколково" признали, что во время кибератаки был нарушен периметр защиты и хакеры получили частичный доступ к информационным системам, однако, как утверждают в пресс-службе "Сколково", в критически важных сегментах пользовательских данных утечек файлов не обнаружено.

В данный момент ИТ-эксперты работают над восстановлением сервисов, работа которых была нарушена, например, восстанавливается сервис sk.ru. Вся остальная пострадавшая инфраструктура будет восстановлена в течение суток, обещают в пресс-службе фонда.

Ранее Фокус сообщал, что украинские хакеры ГУР взломали оборонный завод в Ижевске. Известно, что некоторые данные потеряны навсегда, что усложнит работу российского предприятия.