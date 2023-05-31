Беспилотник Kona будет работать на водороде: сможет пролететь 1500 км без дозаправки

Систему водородно-электрической тяги для проекта предоставит компания ZeroAvia.

Компании ZeroAvia и компания Nautilus подписали контракт о сотрудничестве в рамках разработки беспилотного автономного самолета на водородном двигателе Kona, сообщает сайт Future Flight. Планируется, что автономный аппарат сможет перевозить до 3,8 т груза на расстояние до 1500 км. Главная задача самолета Kona – обеспечить автономную доставку грузов между аэропортами и складами, а также для выполнения других логистических задач.

Компания ZeroAvia утверждает, что ее водородная система ZA600 является одной из самых мощных в мире с номинальной мощностью 600 Квт. Система состоит из электродвигателя, топливных элементов и баллонов с водородом под высоким давлением.

В качестве основного из преимуществ своего беспилотного грузового самолета Kona стартап Natilus указывает снижение стоимости грузоперевозок на 50% по сравнению с обычными самолетами. Компания уже построила и испытала прототип своего БПЛА под названием Egret, который может перевозить до 227 кг на 500 км. Более мощный беспилотный самолет Natilus планирует испытать в следующем году и получить сертификат FAA (разрешение на полеты) уже в 2026 году.

Компания также работает над более долгосрочными планами для более крупных автономных грузовых судов под названием Alisio и Nordes с полезной нагрузкой до 100 т. Правда разработчики еще не уточняли, будут ли они использовать водород в качестве топлива в будущих беспилотных самолетах.

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