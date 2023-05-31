Спутники Maxar помогут военным следить за Россией и Китаем: что известно о новой программе

Компания подписала контракт на 10 лет с Министерством обороны США в рамках программы EOCL.

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Программа EOCL призвана улучшить наблюдения за всеми важными объектами на земле и на орбите нашей планеты, сообщает Defense News. Особенно это стало актуально в связи с российской агрессией и сложными отношениями с КНР.

Что известно о программе EOCL

EOCL — Electro-Optical Commercial Layer призвана улучшить как качественное так и количественное увеличение разведывательных спутников, которые наблюдают за критически важными военными и гражданскими объектами.

Новые спутники Maxar будут выполнять двойную задачу — наблюдать за объектами и деятельностью на орбите. Компания является одной из трех фирм, которые заключили контракт с Национальным управлением разведывательных спутников (NRO), агентством, которое разрабатывает и эксплуатирует разведывательные спутники, чтобы предоставлять снимки в течение следующих 10 лет.

Тони Фрейзер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Maxar Technologies, сказал, что компания проводит "ограниченный сбор" изображений такого плана и обсуждает с Пентагоном, как ее спутники могут еще лучше использоваться для этой миссии. Фрейзер охарактеризовал работу своей компании в этой области как находящуюся на стадии "исследования и оценки", добавив, что она может повлиять на будущие технологии разведки.

Спутники Maxar особо важны в аспекте агрессии России Фото: Maxar Technologies

Улучшение осведомленности о домене

Спутники, которые наблюдают за деятельностью на орбите, способствуют тому, что Министерство обороны США называет "осведомленностью о космическом домене". Эта миссия является приоритетной для Космического командования США и Космических сил США, поскольку они все больше беспокоятся о загруженности и обломках на низкой земной орбите, и агрессии со стороны противников, таких как Россия и Китай.

Космические силы используют сочетание наземных и космических датчиков для выполнения этой задачи. Их парк радаров, известный как Сеть космического наблюдения (SSN), наблюдает за космосом с Земли и передает данные в системы командования и контроля, которые каталогизируют космические объекты. Служба также имеет датчики на орбите, которые обеспечивают осведомленность о домене и в партнерстве с Национальным управлением разведывательных спутников запустит свои новейшие космические наблюдательные спутники Silent Barker уже этим летом.

Национальное агентство геопространственной разведки, которое анализирует спутниковые снимки и превращает их в пригодные для использования данные, также координирует свои действия со службой и SPACECOM (Космическим командованием).

По мнению Пентагона, спутники Maxar могут стать дополнением, в том числе и для программы Space Fence (Космический забор), который был построен компанией Lockheed Martin три года назад. Радар расположен на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах и значительно увеличил количество объектов, которые служба может видеть с Земли.

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