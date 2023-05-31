Супутники Maxar допоможуть військовим стежити за Росією та Китаєм: що відомо про нову програму

Компанія підписала контракт на 10 років із Міністерством оборони США у рамках програми EOCL.

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Програма EOCL має на меті покращити спостереження за всіма важливими об'єктами на землі та на орбіті нашої планети, повідомляє Defense News. Особливо це стало актуальним у зв'язку з російською агресією та складними відносинами з КНР.

Що відомо про програму EOCL

EOCL — Electro-Optical Commercial Layer покликана покращити як якісне, так і кількісне збільшення розвідувальних супутників, які спостерігають за критично важливими військовими та цивільними об'єктами.

Нові супутники Maxar виконуватимуть подвійне завдання – спостерігати за об'єктами та діяльністю на орбіті. Компанія є однією з трьох фірм, які уклали контракт з Національним управлінням розвідувальних супутників (NRO), агенцією, яка розробляє та експлуатує розвідувальні супутники, щоб надавати знімки протягом наступних 10 років.

Тоні Фрейзер, виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер Maxar Technologies, сказав, що компанія проводить "обмежений збір" зображень такого плану та обговорює з Пентагоном, як її супутники можуть ще краще використовуватися для цієї місії. Фрейзер охарактеризував роботу своєї компанії в цій галузі як на стадії "дослідження та оцінки", додавши, що вона може вплинути на майбутні технології розвідки.

Супутники Maxar особливо важливі в аспекті агресії Росії Фото: Maxar Technologies

Поліпшення обізнаності про домен

Супутники, які спостерігають за діяльністю на орбіті, сприяють тому, що Міністерство оборони США називає "обізнаністю про космічний домен". Ця місія є пріоритетною для Космічного командування США та Космічних сил США, оскільки вони все більше турбуються про завантаженість та уламки на низькій земній орбіті та агресію з боку противників, таких як Росія та Китай.

Космічні сили використовують поєднання наземних та космічних датчиків для виконання цього завдання. Їх парк радарів, відомий як Мережа космічного спостереження (SSN), спостерігає за космосом із Землі та передає дані до систем командування та контролю, які каталогізують космічні об'єкти. Служба також має датчики на орбіті, які забезпечують поінформованість про домен та у партнерстві з Національним управлінням розвідувальних супутників запустить свої новітні космічні спостережні супутники Silent Barker вже цього літа.

Національне агентство геопросторової розвідки, яке аналізує супутникові знімки та перетворює їх на придатні для використання дані, також координує свої дії зі службою та SPACECOM (Космічним командуванням).

На думку Пентагона, супутники Maxar можуть стати доповненням, у тому числі й для програми Space Fence (Космічний паркан), побудованої компанією Lockheed Martin три роки тому. Радар розташований на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах і значно збільшив кількість об'єктів, які служба може бачити із Землі.

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