Дрони ЗСУ все одно долетять до Москви: що буде, якщо в РФ відключать GPS-навігацію

Якщо росіяни блокуватимуть сигнали однієї лише GPS, українські дрони зможуть використовувати сигнал ГЛОНАСС, вважає телеком-експерт Роман Хіміч.

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Після атаки дронів на Москву 30 травня, мешканці столиці РФ помітили, що у місті почалися проблеми із супутниковою навігацією: до таких заходів вдалася влада, аби запобігти атакам БПЛА. Заходи ці є тимчасовими, проте Дмитро Рогозін, екс-глава "Роскосмосу", закликав усю країну переходити на ГЛОНАСС. Фокус розповідає, чи зможе Росія відмовитися від супутникової GPS-навігації та до яких альтернатив вона має доступ.

Чому в Росії глушать GPS

Заглушити сигнали супутників – стандартна процедура, коли необхідно убезпечити конкретний район від дій противника. Навіть під час охорони світових лідерів відповідні служби глушать і GPS-, і GSM-мережі, щоб убезпечити поважних осіб від дистанційної активації вибухових пристроїв. Усі супутникові системи працюють на своїх частотах, отже, за бажанням, можна "відрубати" мовлення "ворожих" частот. Те саме зробили і в РФ — заглушили сигнали від GPS-супутників, щоб БПЛА не змогли орієнтуватися у просторі.

"Пропозиції Рогозіна можна охарактеризувати як невігластво та популізм. Концептуально російська ГЛОНАСС — така ж супутникова система навігації, як і американська Navstar GPS. Ідентичні принципи роботи та процедури використання в цивільному та військовому сегментах", — Прокоментував Фокусу телеком-експерт Роман Хіміч.

Як відомо, більшість дронів летять завляки супутниковій навігації, хоча багато з них мають функцію, завдяки якій пристрій може продовжувати виконувати поставлене завдання, навіть якщо сигнал GPS зник. Для цього оператор БПЛА заздалегідь прокладає маршрут, дрон його "запам'ятовує" і в потрібний момент орієнтується по ньому. Щоправда від цього страждає точність польоту. "Щоб обійтися без супутникового сигналу, дрон повинен мати резервну систему позиціонування, як правило, це інерційна система позиціонування, хоча далеко не всякий дрон має її, і далеко не завжди вона може виручити", — акцентує Роман.

За словами Хіміча, якщо росіяни блокуватимуть сигнали однієї лише GPS, українські дрони зможуть використовувати сигнал ГЛОНАСС. "Росіяни можуть штучно зменшити точність загальнодоступних сигналів своєї системи, які використовуються в цивільних пристроях, до кількох десятків метрів. Однак це зробить її використання, по суті, марним для більшості власних мешканців. Іншими словами, у блокуванні однієї лише GPS не дуже багато сенсу", — пояснив він.

Чи зможуть США відключити Росію від системи GPS

У перші тижні після нападу Росії на Україну в РФ часто запитували: а чи не відключать американці GPS росіянам? Виявилося, що це практично неможливо зробити без шкоди для інших країн. Справа в тому, що з кожного супутника, що пролітає над територією якоїсь країни, сигнал отримують й інші, сусідні країни, а значить вони можуть залишитися без хорошого сигналу через санкції проти країни-агресора, якщо супутники, що пролітають над цією територією, тимчасово припинять давати сигнал.

Також варто відзначити, що смартфон або автомобільний навігатор отримують GPS-дані не з одного супутника, а одразу з декількох (може доходити до десятка штук), але зі зменшенням їхньої кількості точність позиціонування погіршується. Навіть якщо (гіпотетично) відключити Росію від Navstar GPS, то РФ відразу перейде на власну — ГЛОНАСС, а також китайську — Beidou.

Але є неприємні для росіян моменти. Російська супутникова система ГЛОНАСС та китайська Beidou за якістю сигналу поступаються Navstar GPS, яка була першою у світі та з моменту запуску у 1978 році має "флот" із 32 супутників. У ГЛОНАСС, яка з'явилася ще в СРСР, але почала нормально функціонувати з 2005 року, точність позиціонування становить від 2 до 4 м. Тут вона програє "західний" GPS, точність якої — до 1 м. Китай запустив свою систему Beidou лише 2012 р., але швидко випередив росіян як за кількістю супутників (понад 30), так і за якістю (точність позиціонування становить 2 м). Це нам підтвердив і експерт: "ГЛОНАСС має суттєво гірші, ніж у GPS, показники точності. Очевидно, це одна з причин, через які ЗС РФ не змогли здійснити кампанію зі знищення мостів через Дніпро та деяких інших високопріоритетних цілей. Для ефективної поразки таких цілей точності ГЛОНАСС було недостатньо", — пояснив він.

Чи зможе Росія заглушити GPS-супутники

Відключити конкретну систему GPS може лише країна, яка ухвалила таке рішення. Але на практиці навряд чи це вийде. Для цього доведеться розмістити по всій території мережу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які будуть глушити частоти конкретної системи навігації.

"Слід зазначити, що блокування сигналу GPS передбачає постановку відповідних радіоперешкод. Це не є проблемою на полі бою або в окремо взятому населеному пункті. Однак для придушення GPS хоча б на європейській частині РФ необхідна колосальна за масштабами інфраструктура. Її створення є нетривіальним завданням", — сказав Хіміч.

Navstar GPS працює в діапазоні 1575,42 МГц (L1-частота) і 1227,6 МГц (L2-частота), а ГЛОНАСС та Beidou займають дуже близькі частоти, а отже – так само будуть глушитися та отримувати перешкоди.

Чи виникнуть у РФ проблеми, якщо відключити GPS

Якщо Кремль вирішить відмовитись саме від "ворожої" Navstar GPS, то на побутовому рівні росіяни цього практично не помітять. Сьогодні будь-який сучасний телефон чи навігатор, виготовлений після 2015 року, підтримує усі світові системи супутникової навігації. У більшості випадків користувачеві навіть не потрібно змінювати налаштування. Так, Navstar GPS є "системотворчою", і спочатку будь-який пристрій намагається знайти супутники саме Navstar GPS, а вже після цього шукає альтернативи у вигляді ГЛОНАСС, Beidou та Galileo.

Сьогоднішня проблема із супутниковою навігацією у таксистів та доставників піци в центрі Москви пов'язані суто з тимчасовими заходами безпеки, про які ми говорили вище.

Втім, жодних проблем вони не доставляють і ЗСУ, тому що дрони теж вміють працювати з іншими доступними супутниковими системами або зовсім без них.