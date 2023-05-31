Дроны ВСУ все равно долетят до Москвы: что будет, если в РФ отключат навигацию GPS

Если россияне будут блокировать сигналы одной лишь GPS, украинские дроны смогут использовать сигнал ГЛОНАСС, — считает телеком-эксперт Роман Химич.

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После атаки дронов на Москву 30 мая, жители столицы РФ заметили, что в городе начались проблемы со спутниковой навигацией: все это действия властей для предотвращения атак БПЛА. Мера эта — временная, однако Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса", призвал всю страну переходить на ГЛОНАСС. Фокус рассказывает, сможет ли Россия отказаться от спутниковой навигации GPS и какие альтернативы ей доступны.

Почему в России глушат GPS

Заглушить сигналы спутников – стандартная мировая процедура, когда нужно обезопасить конкретный район от действий противника. Даже при охране мировых лидеров соответствующие службы глушат и GPS-, и GSM-сети, чтобы обезопасить охраняемых лиц от дистанционной активации взрывных устройств. Все спутниковые системы "вещают" на своей частоте, так что, при желании, можно "отрубить" вещание "вражеских" частот. То же проделали и в РФ — заглушили сигналы от GPS-спутников, чтобы БПЛА не смогли ориентироваться в пространстве.

"Предложения Рогозина можно охарактеризовать как невежественный популизм. Концептуально российская ГЛОНАСС — такая же спутниковая система навигации, как и американская Navstar GPS. Идентичны принципы работы и процедуры использования в гражданском и военном сегментах. На сегодняшний день подавляющее большинство потребительских и профессиональных устройств поддерживают обе системы", — прокомментировал Фокусу телеком-эксперт Роман Химич.

Как известно, большинство дронов летят, ориентируясь по спутниковой навигации, хотя многие из них имеют функцию, благодаря которой устройство может продолжать выполнять поставленную задачу, даже если сигнал GPS пропал. Для этого оператор БПЛА заранее прокладывает маршрут, дрон его "запоминает" и в нужный момент по нему ориентируется. Правда от этого страдает точность полета. "Чтобы обойтись без спутникового сигнала, дрон должен иметь резервную систему позиционирования, как правило, это инерциальная система позиционирования, хотя далеко не всякий дрон располагает ею, и далеко не всегда она может выручить", — акцентирует Роман.

По словам Романа, если россияне будут блокировать сигналы одной лишь GPS, украинские дроны смогут использовать сигнал ГЛОНАСС. "Россияне могут искусственно уменьшить точность общедоступных сигналов своей системы, которые используются в гражданских устройствах, до нескольких десятков метров. Однако это сделает ее использование, по сути, бесполезным для большинства собственных жителей. Иными словами, в блокировании одной лишь GPS не очень много смысла", — пояснил он.

Смогут ли США отключить Россию от системы GPS

В первые недели после нападения России на Украину в РФ часто задавались вопросом: а не отключат ли американцы GPS россиянам? Оказалось, что это практически невозможно сделать без ущерба остальным странам. Дело в том, что с каждого спутника, пролетающего над территорией какой-либо страны, сигнал получают и другие, соседние, страны, а значит они могут остаться без хорошего сигнала из-за санкций против страны-агрессора, если пролетающие над этой территорией спутники временно перестанут давать сигнал.

Также стоит отметить, что смартфон или автомобильный навигатор получают GPS-данные не с одного спутника, а сразу с нескольких (может доходить до десятка штук), но с уменьшением их количества точность позиционирования начинает страдать, причем значительно. Даже если (гипотетически) отключить Россию от Navstar GPS, то у РФ тут же перейдет на собственную — ГЛОНАСС, а также китайскую — Beidou.

Но есть и неприятные для россиян моменты. Российская спутниковая система ГЛОНАСС и китайская Beidou по качеству сигнала уступают Navstar GPS, которая была первой в мире и с момента запуска в 1978 году имеет "флот" из 32 спутников. У ГЛОНАСС, появившейся еще в СССР, но начавшей нормально функционировать с 2005 года, точность позиционирования составляет от 2 до 4 м. Тут она проигрывает "западной" GPS, точность которой — до 1 м. Китай запустил свою систему Beidou только в 2012 году, но быстро обогнал россиян как по количеству спутников (более 30-ти), так и по качеству (точность позиционирования 2 м). Это нам подтвердил и эксперт: "ГЛОНАСС имеет существенно худшие, нежели у GPS, показатели точности. По видимому, это одна из причин, по которым ВС РФ не смогли осуществить кампанию по уничтожению мостов через Днепр и некоторых других высокоприоритетных целей. Для их эффективного поражения точности ГЛОНАСС попросту недостаточно", — объяснил он.

Сможет ли сама Россия заглушить GPS-спутники

Отключить конкретную систему GPS может только страна, которая приняла такое решение. Но на практике вряд ли у нее это получится. Для этого придется разместить по всей территории сеть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут глушить частоты конкретной навигационной системы.

"Стоит заметить, что блокирование сигнала GPS предполагает постановку соответствующих радиопомех. Это не является проблемой на поле боя или в отдельно взятом населенном пункте. Однако для подавления GPS хотя бы на европейской части РФ необходима колоссальная по масштабам инфраструктура. Ее создание является нетривиальной задачей", — сказал Химич.

Navstar GPS работает в диапазоне 1575,42 МГц (L1-частота) и 1227,6 МГц (L2-частота), а ГЛОНАСС и Beidou занимают очень близкие частоты, а значит — так же будут глушиться и получать помехи.

Возникнут ли в РФ проблемы, если отключить GPS

Если Кремль решит отказаться именно от "вражеской" Navstar GPS, то на бытовом уровне россияне этого практически не заметят. Сегодня любой современный телефон или навигатор старше 2015 года поддерживает все мировые системы спутниковой навигации. В большинстве случаев пользователю даже не нужно менять настройки. Да, Navstar GPS является "системообразующей", и вначале любое устройство пытается найти спутники именно Navstar GPS, а уже после этого ищет альтернативы в виде ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

Сегодняшняя проблема со спутниковой навигацией у таксистов и доставщиков пиццы в центре Москвы связаны сугубо с временными мерами безопасности, о которых мы говорили выше.

Впрочем, никаких проблем они не доставляют и ВСУ, потому что дроны тоже умеют работать с другими доступными спутниковыми системами, или вовсе без них.