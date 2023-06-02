ВС РФ готовятся атаковать Украину новыми дронами "Привет-82": испытания завершены
По словам разработчиков, 12 беспилотников уже находятся в Украине, вскоре их оснастят взрывчаткой и начнут запускать. Вес боевой части одного аппарата составляет 5,5 кг.
Российские военные готовятся в ближайшие дни применять против украинцев новые дроны-камикадзе "Привет-82". Об этом информационному агентству ТАСС заявили представители конструкторского бюро "Око".
По словам источников, беспилотники самолетного типа прошли испытания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (в так называемых "ДНР и "ЛНР"). Военные проверили дальность полета, надежность радиосвязи, работу под воздействием различных комплексов РЭБ. "Привет-82" показали бойцам российских оперативно-боевых тактических формирований "Восток", "Каскад", представителям ЧВК "Вагнер" и Росгвардии.
Теперь дроны-камикадзе собираются оснастить взрывчаткой и передать различным подразделениям российской армии. Как уверяют инженеры из КБ "Око", технику готовят к первому боевому применению, которое может состояться "в ближайшие дни". Уже сейчас на территории Украины находятся 12 таких беспилотников.
По словам разработчиков, боевой дрон может летать на расстояние до 30 км, разгоняться до 140 км/ч и нести 5,5 кг полезной нагрузки, что сопоставимо с боевой частью барражирующего боеприпаса "Ланцет". Кроме того, они собрали и протестировали разведывательную версию "Привета", которая не несет взрывчатки, зато летает до 1,5 часа. По результатам испытаний КБ "Око" решило усовершенствовать камеру и запустить аппарат в серийное производство.
В апреле КБ "Око" сообщило, что отправило дроны-камикадзе "Привет-82" на испытания российским военным на территории Украины. Как предполагали разработчики, беспилотник может уничтожать бронетехнику, артиллерию, комплексы ПВО, опорные пункты и другие типы целей.