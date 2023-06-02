ВС РФ готовятся атаковать Украину новыми дронами "Привет-82": испытания завершены

По словам разработчиков, 12 беспилотников уже находятся в Украине, вскоре их оснастят взрывчаткой и начнут запускать. Вес боевой части одного аппарата составляет 5,5 кг.

Российские военные готовятся в ближайшие дни применять против украинцев новые дроны-камикадзе "Привет-82". Об этом информационному агентству ТАСС заявили представители конструкторского бюро "Око".

По словам источников, беспилотники самолетного типа прошли испытания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (в так называемых "ДНР и "ЛНР"). Военные проверили дальность полета, надежность радиосвязи, работу под воздействием различных комплексов РЭБ. "Привет-82" показали бойцам российских оперативно-боевых тактических формирований "Восток", "Каскад", представителям ЧВК "Вагнер" и Росгвардии.

Российский дрон-камикадзе "Привет-82" в оккупированном Донецке Фото: Telegram

Теперь дроны-камикадзе собираются оснастить взрывчаткой и передать различным подразделениям российской армии. Как уверяют инженеры из КБ "Око", технику готовят к первому боевому применению, которое может состояться "в ближайшие дни". Уже сейчас на территории Украины находятся 12 таких беспилотников.

Дрон "Привет-82" на выставке Фото: Telegram

По словам разработчиков, боевой дрон может летать на расстояние до 30 км, разгоняться до 140 км/ч и нести 5,5 кг полезной нагрузки, что сопоставимо с боевой частью барражирующего боеприпаса "Ланцет". Кроме того, они собрали и протестировали разведывательную версию "Привета", которая не несет взрывчатки, зато летает до 1,5 часа. По результатам испытаний КБ "Око" решило усовершенствовать камеру и запустить аппарат в серийное производство.

В апреле КБ "Око" сообщило, что отправило дроны-камикадзе "Привет-82" на испытания российским военным на территории Украины. Как предполагали разработчики, беспилотник может уничтожать бронетехнику, артиллерию, комплексы ПВО, опорные пункты и другие типы целей.