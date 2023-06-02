Психологическое оружие. Атаки дронов в РФ помогают контрнаступлению ВСУ, — эксперты

Недавний налет на Москву не нанес значительного вреда, зато показал россиянам их уязвимость и поднял моральный дух украинцев.

Беспилотники неизвестного происхождения атаковали Москву и Подмосковье, хотя и не нанесли существенного ущерба. Издание The Conversation предполагает, что настоящей целью налета было психологическое воздействие перед контрнаступлением.

По оценкам российских СМИ, 30 мая над Московской областью летели от 25 до 32 дронов, хотя Минобороны РФ назвало цифру "8", три из них врезались в жилые дома, а остальные, предположительно, были сбиты ПВО. По мнению аналитиков, атака предназначалась не для того, чтобы нанести серьезные разрушения, а чтобы показать возможность Украины нанести ответный удар по столице страны-агрессора. Впрочем, украинские власти официально отрицают свою причастность.

Как считает The Conversation, удары беспилотников по Москве подняли моральный дух Вооруженных сил Украины и украинского народа перед масштабным контрнаступлением, которое может обойтись очень дорого. Атака дронов показала россиянам, что они уязвимы, это может заставить ВС РФ оттянуть средства от линии фронта для защиты столицы и стратегически важных объектов.

Вдобавок, граждане России должны понять, что война в Украине делает их более уязвимыми, а не защищает от НАТО, как уверяют российские власти. До этого Владимир Путин подавал войну как "специальную военную операцию", которая мало влияет на жизнь обычных россиян.

"Атаки беспилотников и грядущее контрнаступление со всеми разрушениями и жертвами, которые оно обязательно принесет, развенчают эту ложь", — считают авторы статьи.

Беспилотники не впервые долетели до Москвы, хотя налет 30 мая был самым масштабным. Напомним, что 3 мая Россия обвинила Украину в нанесении удра по резиденции президента Владимира Путина в Кремле. Считается также, что украинцы стоят за серией атак БПЛА по авиабазам в Курской, Саратовской и Рязанской областях России, расположенных на расстоянии до 300 миль вглубь территории России.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские средства РЭБ заставили дроны врезаться в дома в Москве. Они заставили беспилотники отклониться от курса вместо того, чтобы сбить.

Он также предположил, что за атакой беспилотников на Москву стоят ЧВК "Вагнер" и ФСБ, которые давно конфликтуют с Минобороны РФ. По мнению эксперта, сами россияне могли запустить дроны из Московскоской области, чтобы обойти систему ПВО.