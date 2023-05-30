За атакой беспилотников на Москву стоят ЧВК "Вагнер" и ФСБ: мнение эксперта

Дроны начали сбивать только над Московской областью, и это говорит о том, что их могли запустить где-то поблизости.

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Министерство обороны России обвинило Украину в атаке беспилотников на Москву 30 мая, но не представило никаких доказательств. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что их запустили сами россияне из-за внутренних разногласий между Федеральной службой безопасности и Министерском обороны РФ.

Аналитик обратил внимание, что 3 мая два БПЛА ударили по куполу на Кремле. Тогда Минобороны также обвинили Украину, но руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в интервью Financial Times заявил: дроны могли запустить из Подмосковья, чтобы обойти ПВО. Руслан Пухов, то поясню — это офицер российского ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) который занимается пропагандой в экспертной среде и, по мнению Коваленко, озвучил позицию российской разведки.

"Теперь, по Москве реализуется налет еще большим количеством дронов, 8 или 25, без разницы, главное факт, что если это Украина, то такой массовый рой смог пролететь сотни километров для российской столицы абсолютно беспрепятственно. То есть, какой звучит из всего этого вопрос? Правильно… Шойгу, Герасимов, где ПВО?", — добавил автор.

Александр Коваленко допустил, что Евгений Пригожин и его ЧВК "Вагнер", а также их "кураторы" из ФСБ могут запускать дроны из Московской области. У них уже давно конфликт с Минобороны, который 30 мая получил продолжение в виде обращения Пригожина из-за атаки беспилотников.

"Абсолютно не исключаю, что этот налет на Москву — это внутренний фактор обострения конфронтации между силовыми структурами, ФСБ и МО РФ. И очередное агрессивное брюзжание Пригожина в адрес Шойгу и Герасимова тому лишь подтверждение. Что тут скажешь. Болеем за обе стороны", — подытожил Александр Коваленко.

Он также обратил внимание, что Минобороны заявило о поражении 8 беспилотник, хотя СМИ со слов очевидцев насчитали от 25 до 32 БПЛА. Интересный момент, военное руководство России заявило о 3 дронах, сбитых средствами радиоэлектронной борьбы — именно столько же врезались в здания.

"То есть, сбив дроны с курса полета средствами РЭБ, а не огневого поражения, российские военные направили их на российские жилые дома", — резюмировал эксперт.

Ранее писали, какими дронами ВСУ могли атаковать Москву и что о них известно. Российские эксперты назвали трех кандидатов: "Синица", "Бобер" и UJ-22.