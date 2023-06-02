С криптозащитой и суверенным VPN: "Ростех" рапортует о выпуске комплекса связи

Компания утверждает, что уже в этом году их разработку будут использовать сотрудники МЧС.

Госкорпорация "Ростех" показала журналистам свою новую разработку – защищенную систему связи, которую будут использовать в сложных полевых условиях спасатели МЧС, сообщает Cnews. Это оборудование очень важно для России, потому что в РФ наблюдается острый дефицит именно современных устройств с поддержкой шифрования и надежности передачи данных, а в условиях санкций приходится пытаться разрабатывать что-то свое.

По обещаниям радиоинженеров "Ростеха", их система не только предоставляет зашифрованную голосовую связь, но и зашифрованную передачу коротких сообщений, а так же позволяет проводить оборудование обеспечивает голосовую связь, передачу коротких сообщений и координат, позволяет проводить защищенные аудио- и видеоконференции.

Для большей надежности при работе в интернете комплекс оснащен собственным VPN-сервисом, а все средства криптозащиты прошли проверки "в соответствующих органах".

Сама система поддерживает работу сети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), и позволяет записывать все переговоры, но без доступа сторонних лиц.

В "Ростехе" утверждают, что уже успешно испытали новую защищенную систему связи и уже в этом году ее смогут использовать сотрудники МЧС.

Ранее Фокус рассказывал о том, что оккупанты пытались наладить связь с помощью своего "криптофона", но у них ничего не вышло.