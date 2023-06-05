Таможенники в Беларуси изъяли 440 чипов "Байкал": кому понадобилось "старье из нулевых"?

Контрабанда обнаружилась у дальнобойщика, который следовал из Латвии, и вез процессоры "по просьбе друга".

Таможенники в Витебске задержали необычного контрабандиста, который перевоз в своем грузовике 440 незадекларированных российских процессоров Baikal T1, сообщает главное ведомство таможни РБ.

По словам водителя дальнобойщика, он просто "забыл" задекларировать процессоры, а перевезти чипы попросил водителя его "один знакомый".

Стоимость партии процессоров таможня оценила в $50 тыс. и водитель должен был заплатить пошлину в $10 тыс., однако не сделал этого. Теперь, согласно закону, забывчивому дальнобойщику придется заплатить штраф в 30% от оценочной стоимости партии этих процессоров, то есть $15 тыс.

Найденные таможенниками контрабандные чипы Baikal T1 Фото: Соцсети

В комментариях пользователей в соцсетях к этой новости большинство недоумевает: откуда "друг дальнобойщика" взял такое количество чипов, которые уже год как не производятся на фабрике TSMC и кому вообще понадобилось столько CPU, которые по производительности давно остались "в начале этого века".

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