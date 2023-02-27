В России тестируют чип "Байкал" на компьютере "Бобер": как проходит импортозамещение

В стране-агрессоре пытаются "заместить" иностранную технику и ПО в атомной отрасли.

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"Росэнергоатом", который является частью госкорпорации "Росатом", сообщил, что недавно началось тестирование процессоров "Байкал" при помощи "универсального" компьютера под названием "Бобер". Такое заявление было опубликовано на официальном сайте концерна.

Согласно сообщению, концерн закупил партию "Бобров" с целью протестировать работу российского чипа, а потом внедрить устройства "в инфраструктуру генерирующей компании". Тесты курирует АО "Гринатом" (принадлежит "Росатому"). Задача тестировщиков проверить, насколько российский чип и российский ПК справляются с заданиями, когда речь заходит об обеспечении работы "отраслевых централизованных систем "Росатома". Отсюда можно сделать вывод, что госкорпорация пытается перейти на отечественные аналоги hardware и software с тем, чтобы отказаться от техники и ПО из "недружественных" стран.

В "Росэнергоатоме" уверяют, что ПК "Бобер", созданный компанией Delta Computers, является "универсальным". Однако системные блоки типа SFF (Small Form Factor), или так называемые мини-ПК, давно выпускают Lenovo, Fujitsu, Dell и другие международные компании. Известно, что российский аналог имеет "под капотом" чип "Байкал-М", который располагает, если верить спецификации "Байкал Электроникс" 8 ядер. В качестве операционки установлена система под не менее странным названием "Новороссийск". На самом дел, это просто дистрибутив Astra Linux.

ИТ-директор "Росэнергоатома" заявил, что для РФ стратегически важно перевести атомную отрасль на российские чипы, чтобы сделать ее "технологически независимой".

Пока что компьютерам "Бебер" доверили управлять документооборотом. В будущем техника и софт обеспечат безопасность информационных систем концерна.

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