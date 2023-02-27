Смартфоны на ОС Android получат спутниковую связь: каким моделям это будет доступно

Новый сервис активно продвигает компания Qualcomm, выпускающая чипы для смарт-устройств.

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Возможно, в скором времени некоторые смартфоны на базе операционной системы Android обзаведутся поддержкой спутникового приема СМС, пишет Reuters.

Один из крупнейших производителей чипов беспроводной связи, компания Qualcomm, ведет активные переговоры с брендами и собирает пул участников, чьи смартфоны будут поддерживать новый сервис. По крайней мере, на данный момент уже получено согласие от таких производителей, как: Honor, Lenovo, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo и Xiaomi.

Данная инициатива Qualcomm является своеобразным ответом на планы Apple, которая собирается представить сервис спутниковой передачи СМС, как одну из главных "фишек" новых моделей iPhone. Компания Apple уже заключила контракт с Globalstar, чтобы обеспечить подключение вызова SOS к своему новому iPhone 14, а оператор T-Mobile планирует начать сотрудничество со SpaceX в этом направлении.

По планам инженеров и маркетологов, спутниковые СМС будут актуальны в районах с плохим покрытием, где не хватает станций GSM, и в труднодоступных районах Земли. Конкретные сроки реализации спутниковых СМС Qualcomm не называет, но намекает, что некоторые модели Android-смартфонов уже ко второй половине этого года смогут поддерживать новый сервис.

Ранее Фокус писал, что именно спутниковая связь станет одним из трендов в телекоммуникациях и ИТ в 2023 году. Чуть ранее американская компания Garmin представила устройство inReach Messenger для подключения смартфонов к спутниковой связи. Небольшая "коробочка" при подключении позволяет пользователям отправлять SMS и письма на электронную почту, вести онлайн-чаты и даже заходить в Twitter.