Пейджеры снова в моде: inReach Messenger подключит любой смартфон к спутнику (видео)

Небольшая коробочка весом 114 г и стоимостью $300 может отправлять сообщения сама или через приложение на телефоне, а также помогает не заблудиться.

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Американская компания Garmin предложила пользователям компактное устройство для подключения смарфонов к спутниковой связи. Аналитики портала GSMArena оценили новинку и представили свой обзор.

Технология спутниковой связи в последнее время стала весьма популярной благодаря анонсам от мобильного оператора T-Mobile, космической компании SpaceX и производителя электроники Apple, к примеру, такую функцию получили флагманские модели iPhone 14. Garmin давно работает в этой сфере и ранее уже предлагал устройства inReach Mini и Mini 2, а теперь выпустил комплексное и более дешевое решение inReach Messenger.

Устройство выглядит как небольшая коробочка с габаритами 7,8 x 6,4 x 2,3, весом 114 г и монохромным дисплеем с диагональю 2,74 см, который отображает входящие сообщения и различные параметры. Корпус защищен по стандарту IPX7, то есть ему не страшна пыль и погружение на 1 м в воду на срок до 30 минут. Есть также компас-GPS c функцией запоминания маршрута для возвращения. Garmin подключается к спутниковой сети Iridium с довольно широким покрытием.

[ + – ] inReach Messenger от Garmin Фото: gsmarena.com

Потенциал inReach Messenger полностью раскрывается только при подключении к смартфону. В отличие от iPhone, он использует спутниковую связь не только для отправки экстренных сообщений, но и позволяет вести полноценные беседы в онлайн-чатах, отправлять SMS, письма по электронной почте и даже выкладывать посты в Twitter.

Для этого разработчики выпустили приложение Garmin Messenger, которое может использовать Wi-Fi и мобильные данные, а при их отсутствии подключается к спутникам. По сути, это обыкновенный мессенджер с традиционным интерфейсом, где можно вести личную переписку и создавать групповые чаты. Другие пользователи могут запустить его, даже если у них нет собственного "пейджера" inReach.

Разумеется, спутниковая связь предоставляется не бесплатно. Сам inReach Messenger стоит $300, вдобавок необходимо оформить подписку. Garmin предлагает три основных тарифных плана:

Безопасность — 10 сообщений за $15 в месяц и $0,50 за каждое сообщение сверх лимита

Отдых — 40 сообщений за $35 в месяц и $0,50 после истечения

Экспедиция — неограниченные сообщения за $65 в месяц.

В приложении есть кнопка SOS, отправляющая сигнал Международному координационному центру реагирования на чрезвычайные ситуации (IERCC) Garmin, работающему круглосуточно. Служба поддержки сразу же свяжется со спасателями, которые находятся ближе всего к последнему известному местонахождению пользователя.

Устройство оснащено перезаряжаемой литий-ионной батареей со временем автономной работы до 28 дней под открытым небом и при стандартных настройках: каждые 10 минут IERCC отправляется сообщения о местоположении пользователя. Можно изменить частоту отправки до 2 минут или 30 минут — тогда "пейджер" проработает без подзарядки 6 или 46 дней соответственно.

Ранее SpaceX и Apple обсудили поддержку Starlink для iPhone 14. По словам Илона Маска, это были многообещающие переговоры. Вскоре смартфоны получат возможность отправлять экстренные вызовы при помощи спутниковых сигналов.

В августе произошел масштабный сбой в работе спутникового Интернета Starlink, который на несколько часов стал недоступным для пользователей из Нидерландов, Великобритании, Мексики, Новой Зеландии и США. Вскоре оператор наладил работу системы, однако проблемы наблюдались еще некоторое время.