Илон Маск сообщил, что SpaceX и Apple обсудили поддержку Starlink для iPhone 14

Смартфон от Apple может стать первым коммерчески доступным аппаратом со спутниковой связью, если его не обгонит Huawei.

В ходе презентации новинок 2022 года компания Apple объявила о новой функции, которая будет работать в iPhone 14 через спутниковую связь — экстренный вызов SOS. Через пару дней Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX обсуждала с Apple Inc. возможность подключения Starlink, пишет interestingengineering.com.

Маск написал в Twitter, что компании провели "многообещающие переговоры".

"Конечно, связь из космоса будет эффективнее, если программное и аппаратное обеспечение телефона будут адаптированы к космическим сигналам, а не к спутникам Starlink, которые просто имитируют вышки сотовой связи", — написал Маск в Twitter.

Функция Emergency SOS через спутник позволит пользователям смартфонов iPhone 14 пинговать службы экстренной помощи, используя спутниковые сети, в районах, где нет стандартная сотовая связь не работает. В этом направлении Apple работает с Globalstar, компанией ретранслирующей сигнал на спутники, находящиеся на земной орбите.

Но Apple не первая компания, которая анонсировала смартфон со спутниковой связью, пишет СМИ. SpaceX объявила о партнерстве с T-Mobile. Данный совместный проект даст возможность пользователям подключаться через смартфоны к спутникам SpaceX для отправки текстовых сообщений в районах, где нет сотовой связи. Bloomberg сообщило, что сотрудничество зависит от запуска SpaceX обновленной версии спутников Starlink — Version 2.

Китайская компания Huawei отметила, что ее линейка телефонов Mate 50 будет поставляться со спутниковой службой текстовых сообщений. Однако эмбарго США на продукты Huawei поспособствует тому, что именно смартфоны от Apple станут первыми коммерчески доступными аппаратами со спутниковой связью в США.

Спутниковая инфраструктура будет интегрироваться с приложением Apple Find My, говорится в материале.

Apple не сообщила, будет ли спутниковая связь платной в будущем, а на текущий момент известно, что функция от T-Mobile и Starlink будет бесплатной. SpaceX и T-Mobile заявили, что этот тип телефонной связи будет доступен пользователям "практически везде".

Ранее мы сообщали о том, что новый смартфон iPhone 14 получил самый мощный "телефонный" процессор.